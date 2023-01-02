إلى أين يتجه اقتصاد العالم في 2023
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، من صعوبات ستواجه الاقتصاد العالمي، في عام 2023، وقالت إنه "سيكون عاما صعبا باعتبار أن المحرك الرئيسي للنمو العالمي، الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين، كلها تعاني من الضعف، وتتباطأ اقتصاداتها في وقت واحد".
وتوقعت المسؤولة الدولية، في مقابلة تلفزيونية، أن يكون العام الجاري "أصعب من العام الذي غادرناه"، مشيرة إلى أن "ثلث الاقتصاد العالمي سيدخل في ركود خلال العام الجاري".
واعتبرت إن "دخول نصف الاقتصادات الأوروبية في الركود، وزيادة إصابات كوفيد في الصين"، تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب"، لافتة إلى أن "آفاق الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الدين وقوة الدولار".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات، د. صادق الركابي، إن" توقع مديرة صندوق النقد متشائم جدا، لأنها تأخذ بالاعتبار أن الصين، المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، قد تتعرض إلى ارتفاع كبير في الاصابات بكوفيد وتعود للإغلاق، وتفترض أيضا أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على زيادة الانتاج الصناعي، وبالتالي استيعاب التضخم، كما تفترض أن السوق الاوروبية ستتوقف بشكل جزئي عن العمل بسبب ازمة الطاقة، لكن هذا التوقع يغفل أيضا أن هناك اقتصادات نامية في شرق آسيا، والخليج، وقد تعمل على زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، وفي الاقتصاد الرقمي، وفي اعتقادي أن الاقتصاد العالمي مازال يستطيع أن يتمتع ببعض المرونة لمقاومة مثل هذه الازمات".
وتوقع الركابي "استمرار تعثر الاقتصاد العالمي على المدى القصير، خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة مع تخفيض فاتورة الطاقة الاوروبية، ما سيؤثر على الاستثمارات في القطاع الصناعي، ويدفع لارتفاع الاسعار والتضخم الذي تحاول أوروبا استيعابه برفع اسعار الطاقة".
واعتبر أن "الاقتصاد العالمي حاليا في مرحلة تهيب وتهيؤ، والمستثمرون ينتظرون قدرة أمريكا والصين على الحد من التضخم، وإذا تمكنت الصين من تجاوز كورونا، وتمكنت أمريكا من تجاوز الظروف الحالية، فقد يشهد النصف الثاني من العام بعض التحسن، إلا أن سلاسل الإمداد لن تعود كما كانت عليه، خاصة في ظل استمرار التعريفات الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية، ومحاولة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، وربما يكون العام المقبل هو عام انطلاقة الاقتصاد العالمي".
وأكد أن "خارطة الاقتصاد العالمي بدأت تتغير على وقع صعود عملات جديدة، بسبب التبادل بالعملات المحلية، والتي ستضعف من هيمنة الدولار، فضلا عن توجه الصين، ودول الخليج، وروسيا إلى شرق الخارطة باتجاه آسيا، ما سيضعف دول الغرب، وستكون هناك محاولات للاستفادة من هذه التحول من خلال إقبال المستثمرين على هذه العملات الصاعدة".
وأكد الخبير الاقتصادي ومستشار شؤون الطاقة د.مصطفى البازركان أن "تصريحات غورغيفا لم تكن مفاجئة، خاصة بعد عام 2022، مع زيادة التضخم وجنوح الشركات إلى التخلص من العاملين، وزيادة أسعار البضائع، وعرقلة سلاسل الإمدادات، فضلا عن ارتدادات العقوبات ضد روسيا على الاقتصادات الاوروبية، وبالتالي فإن توقعات مديرة صندوق النقد ستتحقق خلال الربعين الأولين من هذا العام، وقد تستمر لنهايتة" مشيرا إلى أن "الصين اتجهت إلى إلغاء الاغلاقات، وشهدنا زيادة الطلب على النفط، وهذه يدل على انفتاح أسواق جديدة للطاقة".
وأوضح الخبير أن "التقارب الصيني الروسي يسعى لأحداث توازن عالمي، خاصة أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهذه التقارب والدعم لروسيا يدل على أنه سيكون هناك وضع اقتصادي عالمي جديد، إلا أن عام 2023 سيظل يشهد أوقاتا صعبة للاقتصاد العالمي"، مؤكدا أن "التضخم في أوروبا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة انعكس على الاقتصادات الأوروبية التي كانت تعاني أصلا من مستويات تضخم لم تشهدها من عقود، بسبب سياسيات مالية جديدة للاتحاد الاوروبي، ما سيأخذ هذه الأسواق باتجاه تأكيد الركود، كما سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى مشكلات وارتفاع المديونية للشركات، وقد تخطت المديونية العالمية 300 تريليون دولار ما يهدد أي نمو اقتصادي متوقع بعد 2023 ".
واعتبر خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازاز أن "صندوق النقد يتعرض لمفاجأه ولا يستطيع أن يحدد وضع الاقتصاد العالمي، حيث لم تعد مؤسسات بريتون وودز هي التي تتحكم في التدفقات النقدية في العالم، وبات النظام الدولي الخاص هو الفاعل الأساسي في الاقتصاد العالمي، وما يتعرض له الصندوق الآن هو سيطرة العولمة المالية على العولمة الاقتصادية، والإشكالية الكبرى تتمثل في تزامن الركود العالمي مع التضخم".
وأكد الخبير أن "صندوق النقد، لا يمكنه استشراف وضع الاقتصاد، حيث إنه غير متحكم في الوضع الجيواقتصادي، ولا بالنظام النقدي الخاص، الذي تبلور في أوائل السبعينيات بعد فك الولايات المتحدة ربط الدولار بالذهب وبداية عصر ما يعرف بالصرف العائم المتحرك، وكل ما يطرحه صندوق النقد الآن غير مكتمل".
وشدد على أن "وضع الاقتصاد في الأزمات غير قابل للاستشراف لأنه يتحرك على عوامل متحركة"، معتبرا أن "الولايات المتحدة بدأت تشعر بأنها تفقد قدرتها على التحكم بالاقتصاد العالمي الذي يشكل الدولار النسبة الأكبر فيه كعملة احتياط".
وحول شروط صندوق النقد لاقراض الاقتصادات العربية، قال عازار إن "الصندوق يطرح وصفات للتثبيت والاصلاح الهيكلي، ويفرض تقشف بالموازنات، ما يعني ضرب التقدمات الاجتماعية متبعا في ذلك المدرسة النيوليبرالية في الاقتصاد، التي تركز على تقليص حجم الحكومات، لكن يتعين على هذه البلدان إذا لم يكن شعبها منتجا، إما أن تزيد انتاجيتها، أو سيتعين عليها أن تعيش واقعها، وإلا تنعم برفاهية مزيفة، وعلى الشعوب العربية أن تخفف طموحها في اللجوء إلى القطاع العام، الأمر الذي يرهق الخزينة، ويفقد القطاع الخاص القدرة على مواصلة تمويل القطاع العام، ويقود الدولة إلى الاستدانة والغرق في الديون، ومن ثم تلجأ إلى التقشف وفرض ضرائب ترهق كاهل الشعوب".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي