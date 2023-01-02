https://sputnikarabic.ae/20230102/إلى-أين-يتجه-اقتصاد-العالم-في-2023-1071853464.html

إلى أين يتجه اقتصاد العالم في 2023

إلى أين يتجه اقتصاد العالم في 2023

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، من صعوبات ستواجه الاقتصاد العالمي، في عام 2023، وقالت إنه "سيكون عاما صعبا باعتبار أن المحرك... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T14:02+0000

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راديو

مساحة حرة

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إلى أين يتجه اقتصاد العالم في 2023؟ حلقة "مساحة حرة" بعنوان: إلى أين يتجه اقتصاد العالم في 2023؟

وتوقعت المسؤولة الدولية، في مقابلة تلفزيونية، أن يكون العام الجاري "أصعب من العام الذي غادرناه"، مشيرة إلى أن "ثلث الاقتصاد العالمي سيدخل في ركود خلال العام الجاري".وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات، د. صادق الركابي، إن" توقع مديرة صندوق النقد متشائم جدا، لأنها تأخذ بالاعتبار أن الصين، المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، قد تتعرض إلى ارتفاع كبير في الاصابات بكوفيد وتعود للإغلاق، وتفترض أيضا أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على زيادة الانتاج الصناعي، وبالتالي استيعاب التضخم، كما تفترض أن السوق الاوروبية ستتوقف بشكل جزئي عن العمل بسبب ازمة الطاقة، لكن هذا التوقع يغفل أيضا أن هناك اقتصادات نامية في شرق آسيا، والخليج، وقد تعمل على زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، وفي الاقتصاد الرقمي، وفي اعتقادي أن الاقتصاد العالمي مازال يستطيع أن يتمتع ببعض المرونة لمقاومة مثل هذه الازمات".وتوقع الركابي "استمرار تعثر الاقتصاد العالمي على المدى القصير، خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة مع تخفيض فاتورة الطاقة الاوروبية، ما سيؤثر على الاستثمارات في القطاع الصناعي، ويدفع لارتفاع الاسعار والتضخم الذي تحاول أوروبا استيعابه برفع اسعار الطاقة".وأكد أن "خارطة الاقتصاد العالمي بدأت تتغير على وقع صعود عملات جديدة، بسبب التبادل بالعملات المحلية، والتي ستضعف من هيمنة الدولار، فضلا عن توجه الصين، ودول الخليج، وروسيا إلى شرق الخارطة باتجاه آسيا، ما سيضعف دول الغرب، وستكون هناك محاولات للاستفادة من هذه التحول من خلال إقبال المستثمرين على هذه العملات الصاعدة".وأكد الخبير الاقتصادي ومستشار شؤون الطاقة د.مصطفى البازركان أن "تصريحات غورغيفا لم تكن مفاجئة، خاصة بعد عام 2022، مع زيادة التضخم وجنوح الشركات إلى التخلص من العاملين، وزيادة أسعار البضائع، وعرقلة سلاسل الإمدادات، فضلا عن ارتدادات العقوبات ضد روسيا على الاقتصادات الاوروبية، وبالتالي فإن توقعات مديرة صندوق النقد ستتحقق خلال الربعين الأولين من هذا العام، وقد تستمر لنهايتة" مشيرا إلى أن "الصين اتجهت إلى إلغاء الاغلاقات، وشهدنا زيادة الطلب على النفط، وهذه يدل على انفتاح أسواق جديدة للطاقة".واعتبر خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازاز أن "صندوق النقد يتعرض لمفاجأه ولا يستطيع أن يحدد وضع الاقتصاد العالمي، حيث لم تعد مؤسسات بريتون وودز هي التي تتحكم في التدفقات النقدية في العالم، وبات النظام الدولي الخاص هو الفاعل الأساسي في الاقتصاد العالمي، وما يتعرض له الصندوق الآن هو سيطرة العولمة المالية على العولمة الاقتصادية، والإشكالية الكبرى تتمثل في تزامن الركود العالمي مع التضخم".وأكد الخبير أن "صندوق النقد، لا يمكنه استشراف وضع الاقتصاد، حيث إنه غير متحكم في الوضع الجيواقتصادي، ولا بالنظام النقدي الخاص، الذي تبلور في أوائل السبعينيات بعد فك الولايات المتحدة ربط الدولار بالذهب وبداية عصر ما يعرف بالصرف العائم المتحرك، وكل ما يطرحه صندوق النقد الآن غير مكتمل".وحول شروط صندوق النقد لاقراض الاقتصادات العربية، قال عازار إن "الصندوق يطرح وصفات للتثبيت والاصلاح الهيكلي، ويفرض تقشف بالموازنات، ما يعني ضرب التقدمات الاجتماعية متبعا في ذلك المدرسة النيوليبرالية في الاقتصاد، التي تركز على تقليص حجم الحكومات، لكن يتعين على هذه البلدان إذا لم يكن شعبها منتجا، إما أن تزيد انتاجيتها، أو سيتعين عليها أن تعيش واقعها، وإلا تنعم برفاهية مزيفة، وعلى الشعوب العربية أن تخفف طموحها في اللجوء إلى القطاع العام، الأمر الذي يرهق الخزينة، ويفقد القطاع الخاص القدرة على مواصلة تمويل القطاع العام، ويقود الدولة إلى الاستدانة والغرق في الديون، ومن ثم تلجأ إلى التقشف وفرض ضرائب ترهق كاهل الشعوب".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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