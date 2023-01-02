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https://sputnikarabic.ae/20230102/إيران-تؤكد-إصرارها-على-الحصول-على-تعويض-نهائي-من-المتورطين-في-مقتل-قاسم-سليماني-1071844467.html
إيران تؤكد إصرارها على الحصول على تعويض نهائي من المتورطين في مقتل قاسم سليماني
إيران تؤكد إصرارها على الحصول على تعويض نهائي من المتورطين في مقتل قاسم سليماني
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بلاده ستواصل متابعة الدعوى القضائية ضد الأفراد والكيانات المتورطة في اغتيال قائد فيلق القدس التابع... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T09:45+0000
2023-01-02T09:45+0000
إيران
أخبار إيران
مقتل قاسم سليماني
العالم
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وقال كنعاني في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن وزارة الخارجية الإيرانية وأجهزة حكومية أخرى تتعاون لرفع دعوى ضد الحكومة الأمريكية، لدورها في اغتيال سليماني قبل 3 سنوات، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأضاف أن الجهود القانونية ستتواصل في المحاكم المحلية والإقليمية والدولية "بجدية تامة" حتى الوصول إلى تسوية نهائية.وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، اغتيل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مع عدد من مرافقيه، بمن فيهم القوات الشعبية العراقية أبو مهدي المهندس، في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية خارج المطار الرئيسي في العاصمة العراقية بغداد.
https://sputnikarabic.ae/20221231/إيران-تقترب-من-الانتهاء-من-لائحة-اتهام-موجهة-إلى-قتلة-قاسم-سليماني-1071796272.html
إيران
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إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم
إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم

إيران تؤكد إصرارها على الحصول على تعويض نهائي من المتورطين في مقتل قاسم سليماني

09:45 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / -قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني
© AFP 2022 / -
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بلاده ستواصل متابعة الدعوى القضائية ضد الأفراد والكيانات المتورطة في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، حتى تحصل على تعويض نهائي.
وقال كنعاني في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن وزارة الخارجية الإيرانية وأجهزة حكومية أخرى تتعاون لرفع دعوى ضد الحكومة الأمريكية، لدورها في اغتيال سليماني قبل 3 سنوات، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وأضاف أن الجهود القانونية ستتواصل في المحاكم المحلية والإقليمية والدولية "بجدية تامة" حتى الوصول إلى تسوية نهائية.
الجنرال قاسم سليماني، 2 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
إيران تقترب من الانتهاء من لائحة اتهام موجهة إلى قتلة قاسم سليماني
31 ديسمبر 2022, 15:35 GMT
وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، اغتيل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مع عدد من مرافقيه، بمن فيهم القوات الشعبية العراقية أبو مهدي المهندس، في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية خارج المطار الرئيسي في العاصمة العراقية بغداد.
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