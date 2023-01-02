https://sputnikarabic.ae/20230102/إيران-تؤكد-إصرارها-على-الحصول-على-تعويض-نهائي-من-المتورطين-في-مقتل-قاسم-سليماني-1071844467.html

إيران تؤكد إصرارها على الحصول على تعويض نهائي من المتورطين في مقتل قاسم سليماني

إيران تؤكد إصرارها على الحصول على تعويض نهائي من المتورطين في مقتل قاسم سليماني

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بلاده ستواصل متابعة الدعوى القضائية ضد الأفراد والكيانات المتورطة في اغتيال قائد فيلق القدس التابع... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T09:45+0000

2023-01-02T09:45+0000

2023-01-02T09:45+0000

إيران

أخبار إيران

مقتل قاسم سليماني

العالم

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وقال كنعاني في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن وزارة الخارجية الإيرانية وأجهزة حكومية أخرى تتعاون لرفع دعوى ضد الحكومة الأمريكية، لدورها في اغتيال سليماني قبل 3 سنوات، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأضاف أن الجهود القانونية ستتواصل في المحاكم المحلية والإقليمية والدولية "بجدية تامة" حتى الوصول إلى تسوية نهائية.وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، اغتيل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مع عدد من مرافقيه، بمن فيهم القوات الشعبية العراقية أبو مهدي المهندس، في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية خارج المطار الرئيسي في العاصمة العراقية بغداد.

https://sputnikarabic.ae/20221231/إيران-تقترب-من-الانتهاء-من-لائحة-اتهام-موجهة-إلى-قتلة-قاسم-سليماني-1071796272.html

إيران

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