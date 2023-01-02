https://sputnikarabic.ae/20230102/إيران-تعلن-استضافة-جولة-رابعة-من-المفاوضات-مع-العراق-حول-ملف-اغتیال-قاسم-سلیماني-1071860813.html

إيران تعلن استضافة جولة رابعة من المفاوضات مع العراق حول ملف اغتیال قاسم سلیماني

إيران تعلن استضافة جولة رابعة من المفاوضات مع العراق حول ملف اغتیال قاسم سلیماني

أعلن وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیرعبد اللهیان، اليوم الاثنين، "استضافة بلاده لجولة رابعة من المفاوضات مع العراق حول ملف اغتیال قائد فيلق "القدس" التابع... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T16:22+0000

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وقال عبد اللهیان، في مراسم ذکری اغتيال قاسم سلیماني، إننا "قمنا بتسریع الإجراءات القانونية في هذا الملف وأبلغنا الإدارة الأمریكیة ببعض الإجراءات عبر سفارة سویسرا لدی طهران"، مضيفا أن "الجهاز الدبلوماسي سیستمر في جهوده حتی تقدیم المتورطین في اغتیال الشهید سلیماني إلی العدالة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأوضح أنه "عقدت، حتى الآن، ثلاث جولات من المفاوضات التقنیة مع العراق حول ملف اغتیال سلیماني وستعقد الجولة الرابعة خلال الأیام المقبلة في طهران".وكان الجيش الأمريكي قد نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230102/الحرس-الثوري-يؤكد-أن-الانتقام-من-قتلة-سليماني-في-أقرب-وقت-ممكن-أمر-لا-رجعة-عنه-1071843982.html

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