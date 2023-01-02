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https://sputnikarabic.ae/20230102/إيقاد-اتفاقية-السلام-بين-إثيوبيا-وجبهة-تيغراي-أثبتت-أن-الأفارقة-يمكنهم-حل-مشاكلهم-باقتدار-1071848172.html
"إيقاد": اتفاقية السلام بين إثيوبيا وجبهة "تيغراي" أثبتت أن الأفارقة يمكنهم حل مشاكلهم باقتدار
"إيقاد": اتفاقية السلام بين إثيوبيا وجبهة "تيغراي" أثبتت أن الأفارقة يمكنهم حل مشاكلهم باقتدار
أشادت الهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد"، باتفاقية السلام بين إثيوبيا وجبهة تحرير "تيغراي" في العام الماضي، مؤكدة أنها "نموذجية في الكثير من... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T12:19+0000
2023-01-02T12:19+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
العالم
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وقال المتحدث باسم السكرتير التنفيذي لـ"إيقاد"، نور محمود شيخ: "لقد أثبتت الاتفاقية أن الأفارقة يمكنهم حل مشاكلهم باقتدار وإيجاد حلول مستدامة لمشاكلهم سواء كانت سياسية أو اقتصادية"، وفقا لشبكة الأخبار الإثيوبية "فانا".وأضاف: "لقد أثبتت إثيوبيا للعالم مرة أخرى أن الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية ليست مجرد كلام، بل هي حقيقة يجب على الجميع أن يرحب بها ويقدرها".وتابع المتحدث: "ويمكننا أن نرى هذا يحدث بالفعل في السودان والصومال وجنوب السودان، حيث تدعم "إيقاد" المبادرات المحلية التي تقودها وتملكها".وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية، بوساطة الاتحاد الأفريقي.وقالت باندور في تصريحات نقلتها هيئة البث في جنوب أفريقيا، إن طرفي النزاع في إثيوبيا، وافقا خلال مفاوضات السلام التي جرت في جنوب أفريقيا، على التوقيع على بيان مشترك لوقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام.وأشارت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار تم بوساطة مبعوث الاتحاد الأفريقي بشأن النزاع في إثيوبيا، أولوسيغون أوباسانجو، والرئيس الكيني السابق، أوهورو كينياتا.في سياق متصل، نقل تلفزيون "تيغراي" عن أوباسانجو قوله خلال مؤتمر صحفي إن مفاوضات السلام في جنوب أفريقيا أسفرت عن اتفاق لوقف القتال بين الحكومة في إثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي.وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، انطلقت في جنوب أفريقيا أول محادثات سلام رسمية بين الأطراف المتحاربة في الصراع المتواصل منذ عامين في إقليم تيغراي الإثيوبي.وجاءت المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي في مدينة بريتوريا في أعقاب تصاعد عنيف في القتال خلال الأسابيع الأخيرة الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي، والمخاوف بشأن المدنيين المحاصرين في تبادل إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20221227/إثيوبيا-تتوقع-تسليم-جبهة-تيغراي-لأسلحتها-الثقيلة-حتى-الخميس-بعد-اتفاق-السلام-1071662191.html
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم

"إيقاد": اتفاقية السلام بين إثيوبيا وجبهة "تيغراي" أثبتت أن الأفارقة يمكنهم حل مشاكلهم باقتدار

12:19 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIقوات جبهة تيغراي في إثيوبيا
قوات جبهة تيغراي في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
قوات جبهة تيغراي في إثيوبيا
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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أشادت الهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد"، باتفاقية السلام بين إثيوبيا وجبهة تحرير "تيغراي" في العام الماضي، مؤكدة أنها "نموذجية في الكثير من النواحي".
وقال المتحدث باسم السكرتير التنفيذي لـ"إيقاد"، نور محمود شيخ: "لقد أثبتت الاتفاقية أن الأفارقة يمكنهم حل مشاكلهم باقتدار وإيجاد حلول مستدامة لمشاكلهم سواء كانت سياسية أو اقتصادية"، وفقا لشبكة الأخبار الإثيوبية "فانا".
وأضاف: "لقد أثبتت إثيوبيا للعالم مرة أخرى أن الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية ليست مجرد كلام، بل هي حقيقة يجب على الجميع أن يرحب بها ويقدرها".
وتابع المتحدث: "ويمكننا أن نرى هذا يحدث بالفعل في السودان والصومال وجنوب السودان، حيث تدعم "إيقاد" المبادرات المحلية التي تقودها وتملكها".
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
إثيوبيا تتوقع تسليم جبهة "تيغراي" لأسلحتها الثقيلة حتى الخميس بعد اتفاق السلام
27 ديسمبر 2022, 14:31 GMT
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية، بوساطة الاتحاد الأفريقي.
وقالت باندور في تصريحات نقلتها هيئة البث في جنوب أفريقيا، إن طرفي النزاع في إثيوبيا، وافقا خلال مفاوضات السلام التي جرت في جنوب أفريقيا، على التوقيع على بيان مشترك لوقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام.
وأشارت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار تم بوساطة مبعوث الاتحاد الأفريقي بشأن النزاع في إثيوبيا، أولوسيغون أوباسانجو، والرئيس الكيني السابق، أوهورو كينياتا.
في سياق متصل، نقل تلفزيون "تيغراي" عن أوباسانجو قوله خلال مؤتمر صحفي إن مفاوضات السلام في جنوب أفريقيا أسفرت عن اتفاق لوقف القتال بين الحكومة في إثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، انطلقت في جنوب أفريقيا أول محادثات سلام رسمية بين الأطراف المتحاربة في الصراع المتواصل منذ عامين في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وجاءت المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي في مدينة بريتوريا في أعقاب تصاعد عنيف في القتال خلال الأسابيع الأخيرة الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي، والمخاوف بشأن المدنيين المحاصرين في تبادل إطلاق النار.
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