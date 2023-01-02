https://sputnikarabic.ae/20230102/إيلي-كوهين-التحديات-التي-تواجه-أوروبا-على-صعيد-الأمن-والطاقة-فرصة-لإسرائيل-1071851873.html
إيلي كوهين: التحديات التي تواجه أوروبا على صعيد الأمن والطاقة فرصة لإسرائيل
إيلي كوهين: التحديات التي تواجه أوروبا على صعيد الأمن والطاقة فرصة لإسرائيل
قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، إن التحديات التي تواجه أوروبا في مجالي الأمن والطاقة تمثل فرصة لبلاده لتعميق علاقاتها مع دول أوروبا، معتبرا أن... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T13:24+0000
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2023-01-02T13:24+0000
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وكان كوهين يتحدث في أول اجتماع عمل مع طاقم وزارته عن محددات السياسة الخارجية لإسرائيل في عهده، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، قال كوهين "كما في الماضي، سيكون كذلك في المستقبل - أولويتنا ستكون العلاقات الاستراتيجية مع أقرب حليف لنا - الولايات المتحدة". وأضاف أنه "لا بديل عن هذه العلاقات".واعتبر أن الحديث يدور عن "شراكة استراتيجية طويلة الأمد تقوم أولاً وقبل كل شيء على القيم المشتركة، وكذلك على المصالح التي نتشاركها"، مع واشنطن.ومضى كوهين بقوله: "كنت سعيدا في اليوم الأول من مهمتي لاستقبال مكالمة السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايديس، وهو صديق ومحب لإسرائيل، وسأتحدث لاحقا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لضمان استمرار التعاون الاستراتيجي بين الدولتين".والخميس الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية التي شكلها نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لاسيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230102/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الجديد-علنا-سنتحدث-أقل-عن-الأزمة-في-أوكرانيا-لكن-ستستمر-مساعداتنا-لها-1071850941.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيلي كوهين: التحديات التي تواجه أوروبا على صعيد الأمن والطاقة فرصة لإسرائيل
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، إن التحديات التي تواجه أوروبا في مجالي الأمن والطاقة تمثل فرصة لبلاده لتعميق علاقاتها مع دول أوروبا، معتبرا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أقرب حليف لتل أبيب وأنه لا بديل عن العلاقات معها.
وكان كوهين يتحدث في أول اجتماع عمل مع طاقم وزارته عن محددات السياسة الخارجية لإسرائيل في عهده، وفق ما نقلته صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال الوزير: "التحديات التي تواجه أوروبا، على صعيد الأمن والطاقة، تضع إسرائيل كلاعب رئيسي. هذه فرصة لتعميق العلاقة مع الدول الأوروبية وتقويتها مقارنة بالسنوات الأخيرة".
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، قال كوهين "كما في الماضي، سيكون كذلك في المستقبل - أولويتنا ستكون العلاقات الاستراتيجية مع أقرب حليف لنا - الولايات المتحدة". وأضاف أنه "لا بديل عن هذه العلاقات".
واعتبر أن الحديث يدور عن "شراكة استراتيجية طويلة الأمد تقوم أولاً وقبل كل شيء على القيم المشتركة، وكذلك على المصالح التي نتشاركها"، مع واشنطن.
ومضى كوهين
بقوله: "كنت سعيدا في اليوم الأول من مهمتي لاستقبال مكالمة السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايديس، وهو صديق ومحب لإسرائيل، وسأتحدث لاحقا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لضمان استمرار التعاون الاستراتيجي بين الدولتين".
والخميس الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية
التي شكلها نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لاسيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.