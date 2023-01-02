https://sputnikarabic.ae/20230102/اشتية-يدعو-إلى-توفير-الحماية-للشعب-الفلسطيني-1071847312.html
اشتية يدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني
اشتية يدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني
حث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي على توفير الحماية للشعب الفلسطيني. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T11:38+0000
2023-01-02T11:38+0000
2023-01-02T11:38+0000
أخبار فلسطين اليوم
محكمة العدل
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن اشتية دعا الدول التي صوتت لصالح طلب الفتوى القانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إلى "اتخاذ إجراءات وقائية سريعة لتوفير الحماية لشعبنا".واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت، قرارا تدعو فيه محكمة العدل الدولية إعطاء الرأي القانوني بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصارا على القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20221231/فلسطين-ترحب-بطلب-الأمم-المتحدة-من-محكمة-العدل-الدولية-إبداء-الرأي-بشأن-الاحتلال-الإسرائيلي-1071783997.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, محكمة العدل
أخبار فلسطين اليوم, محكمة العدل
اشتية يدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني
تابعنا عبر
حث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي على توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
أن اشتية دعا الدول التي صوتت لصالح طلب الفتوى القانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إلى "اتخاذ إجراءات وقائية سريعة لتوفير الحماية لشعبنا".
31 ديسمبر 2022, 07:53 GMT
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت، قرارا تدعو فيه محكمة العدل الدولية
إعطاء الرأي القانوني بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصارا على القطاع.