https://sputnikarabic.ae/20230102/الحكومة-اليمنية-تتهم-أنصار-الله-بتصعيد-اعتقالاتها-لإعلاميين-وناشطين-1071866927.html
الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بتصعيد اعتقالاتها لإعلاميين وناشطين
الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بتصعيد اعتقالاتها لإعلاميين وناشطين
اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، بشن حملات اعتقال وملاحقة إعلاميين وصحافيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرتها،... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T20:09+0000
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القاهرة - سبوتنيك. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، عبر "تويتر"، إن "تصاعد حملة الاعتقالات والملاحقة التي تشنها مليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والصحفيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي، يؤكد من جديد أنها عصابة إرهابية مارقة".وأضاف: "هذه الحملات تؤكد حالة الهستيريا التي انتابت قيادات الحوثيين بعد ارتفاع الأصوات المنادية بالانتفاضة الشعبية للخلاص منهم".وتابع: "ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، إلى "إدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الحوثيين لإجبارها على إطلاق كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية من إعلاميين وصحفيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230102/أنصار-الله-في-اليمن-تعلن-رفضها-حالة-اللا-سلم-واللا-حرب-بعد-انقضاء-هدنة-الأمم-المتحدة-1071864278.html
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أخبار العالم العربي, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
أخبار العالم العربي, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بتصعيد اعتقالاتها لإعلاميين وناشطين
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اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، بشن حملات اعتقال وملاحقة إعلاميين وصحافيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرتها، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الجماعة لإطلاق سراحهم.
القاهرة - سبوتنيك. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، عبر "تويتر"، إن "تصاعد حملة الاعتقالات والملاحقة التي تشنها مليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والصحفيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي، يؤكد من جديد أنها عصابة إرهابية
مارقة".
وأضاف: "هذه الحملات تؤكد حالة الهستيريا التي انتابت قيادات الحوثيين بعد ارتفاع الأصوات المنادية بالانتفاضة الشعبية للخلاص منهم".
"الحوثيون مارسوا سياسات الإفقار والتجويع بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ودمروا كل شيء جميل في اليمن تنفيذا لأجندة أسيادها في طهران".
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، إلى "إدانة هذه الممارسات الإجرامية
، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الحوثيين لإجبارها على إطلاق كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية من إعلاميين وصحفيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.