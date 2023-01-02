https://sputnikarabic.ae/20230102/الخارجية-الإيرانية-عبد-اللهيان-والسيسي-أجريا-الشهر-الماضي-محادثة-إيجابية-قصيرة-1071842170.html

الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان والسيسي أجريا الشهر الماضي محادثة إيجابية قصيرة

الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان والسيسي أجريا الشهر الماضي محادثة إيجابية قصيرة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه تم إجراء محادثة إيجابية قصيرة بين وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T08:17+0000

2023-01-02T08:17+0000

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طهران - سبوتنيك. وأوضح متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين أنه "على هامش قمة [بغداد -2]، الشهر الماضي، في الأردن، جرت محادثة قصيرة بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس المصري، وكانت المحادثة إيجابية وتتضمن اهتماما لمواصلة المحادثات، كما أجريا مناقشات ثنائية بخصوص القضايا القنصلية".وفي وقت سابق، قال السفير عزت سعد، الرئيس التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات بين مصر وإيران ليست طبيعية على أي حال، نظرا لأن هناك العديد من الملفات التي تقف عائقا في طريق تطبيع تلك العلاقات، والوساطة العراقية التي يجري الحديث عنها بعد مؤتمر بغداد 2 في الأردن، ربما تفتح الباب لبداية مشاورات.وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، يوم الاثنين الماضي، أن "هناك العديد من القضايا الخلافية بين القاهرة وطهران بعضها يرتبط بالعلاقة الخاصة بين إيران وعناصر من تنظيم الإخوان، هذا بالإضافة إلى عدم احترام طهران لمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، ومع هذا فإن هناك مكون مهم في السياسة الخارجية المصرية يتعلق بالتعاون والانفتاح على الجميع وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية".

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