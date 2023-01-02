https://sputnikarabic.ae/20230102/الخارجية-الروسية-كوسوفو-تتجه-نحو-التصعيد-بدعم-من-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-1071841403.html
الخارجية الروسية: كوسوفو تتجه نحو التصعيد بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: كوسوفو تتجه نحو التصعيد بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن "سلطات" كوسوفو غير المعترف بها تتجه نحو التصعيد، ويجب على الدول الغربية الضغط على بريشتينا وإجبارها على... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T07:27+0000
2023-01-02T07:27+0000
2023-01-02T07:27+0000
روسيا
كوسوفو
التصعيد
صربيا
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وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "إننا نتابع تطور الوضع في كوسوفو وما حولها بقلق بالغ. ونرى أن"سلطات" كوسوفو تتجه نحو التصعيد، بينما من الواضح لنا أنها تعتمد على الدعم، الصريح والخفي، من القيمين عليها، في المقام الأول من جانب الاتحاد الأوروبي وواشنطن".وتابع: "أولا وقبل كل شيء، إجبار بريشتينا على التخلي عن خططها القتالية، المشحونة بزعزعة استقرار البلقان والوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها سابقا والناشئة عن اتفاق بروكسل، الذي ينص على إنشاء مجتمع للبلديات الصربية كعنصر مركزي في حل مشكلة كوسوفو".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, كوسوفو, التصعيد, صربيا
روسيا, كوسوفو, التصعيد, صربيا
الخارجية الروسية: كوسوفو تتجه نحو التصعيد بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن "سلطات" كوسوفو غير المعترف بها تتجه نحو التصعيد، ويجب على الدول الغربية الضغط على بريشتينا وإجبارها على التخلي عن خططها المتشددة والوفاء بالتزاماتها.
وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "إننا نتابع تطور الوضع في كوسوفو وما حولها بقلق بالغ. ونرى أن"سلطات" كوسوفو تتجه نحو التصعيد، بينما من الواضح لنا أنها تعتمد على الدعم، الصريح والخفي، من القيمين عليها، في المقام الأول من جانب الاتحاد الأوروبي وواشنطن".
وبحسب نائب الوزير، فإن "كل من يؤثر في مسار كوسوفو يجب أن يضغط عليها في اتجاه إيجاد حل سياسي".
وتابع: "أولا وقبل كل شيء، إجبار بريشتينا على التخلي عن خططها القتالية، المشحونة بزعزعة استقرار البلقان والوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها سابقا والناشئة عن اتفاق بروكسل، الذي ينص على إنشاء مجتمع للبلديات الصربية كعنصر مركزي في حل مشكلة كوسوفو".