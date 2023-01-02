https://sputnikarabic.ae/20230102/الخارجية-الكويتية-نتابع-قضية-المقرئ-محمود-الرفاعي-الموقوف-في-تونس-1071844955.html
الخارجية الكويتية: نتابع قضية المقرئ محمود الرفاعي الموقوف في تونس
الخارجية الكويتية: نتابع قضية المقرئ محمود الرفاعي الموقوف في تونس
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنها تتابع عن كثب قضية المقرئ محمود الرفاعي الذي تم توقيفه في محافظة قفصة جنوبي تونس. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T10:15+0000
2023-01-02T10:15+0000
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الكويت
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وجرى توقيف الرفاعي وهو مواطن كويتي من قبل أجهزة الأمن التونسية خلال مشاركته في تنظيم مسابقة لتحفيظ القرآن الكريم وتمت إحالته إلى القضاء.ونقلت صحيفة "الراي" عن وزير الخارجية الكويتي سالم العبدالله قوله: "أتابع شخصياً هذا الأمر، وسفارتنا في تونس ومحامي السفارة يتابعان القضية أولا بأول".فيما نقلت الصحيفة عن المحامية التونسية حنان الخميري أن النيابة العامة في قفصة أحالت المقرئ الكويتي مع 5 أشخاص آخرين إلى "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" بتهم إرهابية.وقالت الخميري إن موكليها ومن ضمنهم الرفاعي كانوا قد نظموا مسابقة للأطفال من جهات عدة بتونس لتحفيظ القرآن في قاعة أفراح بولاية قفصة، يوم الخميس الماضي.وأكدت أن المنظمين "أعلموا السلطات المحلية والجهوية بتنظيم حفل تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة، لكنهم فوجئوا باقتحام الأمن القاعة، والقبض عليهم وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب".من جانبه، قال النائب الكويتي حمد المطر، إن الرفاعي "اعتاد الذهاب إلى تونس منذ 6 سنوات وذلك لإعطاء دورات في تحفيظ القرآن الكريم والتجويد بالمركز الكويتي الذي تأسس بأموال كويتية من بيت الزكاة بولاية قفصة في تونس، وفجأة اختفى".وطالب المطر "الأشقاء في تونس بالسماح بعودة المواطن لبلده".
الكويت
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الخارجية الكويتية: نتابع قضية المقرئ محمود الرفاعي الموقوف في تونس
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنها تتابع عن كثب قضية المقرئ محمود الرفاعي الذي تم توقيفه في محافظة قفصة جنوبي تونس.
وجرى توقيف الرفاعي وهو مواطن كويتي من قبل أجهزة الأمن التونسية خلال مشاركته في تنظيم مسابقة لتحفيظ القرآن الكريم وتمت إحالته إلى القضاء.
ونقلت صحيفة
"الراي" عن وزير الخارجية الكويتي سالم العبدالله قوله: "أتابع شخصياً هذا الأمر، وسفارتنا في تونس ومحامي السفارة يتابعان القضية أولا بأول".
فيما نقلت الصحيفة عن المحامية التونسية حنان الخميري أن النيابة العامة في قفصة أحالت المقرئ الكويتي مع 5 أشخاص آخرين إلى "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" بتهم إرهابية.
وقالت الخميري إن موكليها ومن ضمنهم الرفاعي كانوا قد نظموا مسابقة للأطفال من جهات عدة بتونس لتحفيظ القرآن في قاعة أفراح بولاية قفصة، يوم الخميس الماضي.
وأكدت أن المنظمين "أعلموا السلطات المحلية والجهوية بتنظيم حفل تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة، لكنهم فوجئوا باقتحام الأمن القاعة، والقبض عليهم وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
من جانبه، قال النائب الكويتي حمد المطر، إن الرفاعي "اعتاد الذهاب إلى تونس منذ 6 سنوات وذلك لإعطاء دورات في تحفيظ القرآن الكريم والتجويد بالمركز الكويتي الذي تأسس بأموال كويتية من بيت الزكاة بولاية قفصة في تونس، وفجأة اختفى".
وطالب المطر "الأشقاء في تونس
بالسماح بعودة المواطن لبلده".