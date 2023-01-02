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https://sputnikarabic.ae/20230102/الدولار-الأمريكي-ينخفض-أمام-الدينار-الكويتي-واليورو-يرتفع-1071840887.html
الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار الكويتي واليورو يرتفع
الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار الكويتي واليورو يرتفع
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي، اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% ليصبح بسعر 0.305 دينار، بينما ارتفعت أسعار اليورو مقابل الدينار بنسبة 0.61%... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T06:59+0000
2023-01-02T06:59+0000
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الكويت
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بنك الكويت المركزي ما ذكره في نشرته اليومية بأن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.23% ليصل إلى0.369 دينار، بينما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.330 دينار.وفي وقت سابق، كشف البنك المركزي الكويتي عن قيمة القروض المستحقة للبنوك على المواطنين، لافتا إلى أنها بلغت 1.8 مليار دينار كويتي، وهو ما يوازي 5.9 مليار دولار.ووفقا لبيان نشرته "القبس" الكويتية، صرح البنك المركزي الكويتي أن "رصيد محفظة القروض الاستهلاكية للكويتيين، المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، بلغ كما في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 نحو 1.8 مليار دينار".ولفت البنك إلى أن عدد الكويتيين "المقترضين قروضاً استهلاكية من البنوك والشركات وشركات الاستثمار وشركات التمويل والذين تبلغ رواتبهم 1300 دينار أو أقل ويستقطع من رواتبهم نسبة %30 أو أكثر من الجهات المانحة، 32829 مقترضاً كما في 26 نوفمبر 2022".
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العالم العربي, الكويت
العالم العربي, الكويت

الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار الكويتي واليورو يرتفع

06:59 GMT 02.01.2023
© Sputnik . Мария Девахинаعلامة الدولار الأمريكي الإلكترونية
علامة الدولار الأمريكي الإلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© Sputnik . Мария Девахина
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انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي، اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% ليصبح بسعر 0.305 دينار، بينما ارتفعت أسعار اليورو مقابل الدينار بنسبة 0.61% لتصل إلى مستوى 0.327 دينار.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بنك الكويت المركزي ما ذكره في نشرته اليومية بأن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.23% ليصل إلى0.369 دينار، بينما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.330 دينار.
وفي وقت سابق، كشف البنك المركزي الكويتي عن قيمة القروض المستحقة للبنوك على المواطنين، لافتا إلى أنها بلغت 1.8 مليار دينار كويتي، وهو ما يوازي 5.9 مليار دولار.
ووفقا لبيان نشرته "القبس" الكويتية، صرح البنك المركزي الكويتي أن "رصيد محفظة القروض الاستهلاكية للكويتيين، المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، بلغ كما في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 نحو 1.8 مليار دينار".
ولفت البنك إلى أن عدد الكويتيين "المقترضين قروضاً استهلاكية من البنوك والشركات وشركات الاستثمار وشركات التمويل والذين تبلغ رواتبهم 1300 دينار أو أقل ويستقطع من رواتبهم نسبة %30 أو أكثر من الجهات المانحة، 32829 مقترضاً كما في 26 نوفمبر 2022".
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