https://sputnikarabic.ae/20230102/الرئيس-الصومالي-يأمر-القوات-العائدة-من-إريتريا-بالاستعداد-للحرب-1071859783.html
الرئيس الصومالي يأمر القوات العائدة من إريتريا بالاستعداد للحرب
الرئيس الصومالي يأمر القوات العائدة من إريتريا بالاستعداد للحرب
أمر الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الجنود العائدين إلى البلاد من إريتريا، بالاستعداد إلى القتال في إطار الحرب على الإرهاب. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T15:49+0000
2023-01-02T15:49+0000
2023-01-02T15:49+0000
العالم العربي
الصومال
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وقالت الرئاسة الصومالية في بيان "وجه الرئيس حسن شيخ محمود الذي تفقد اليوم معسكر الجنرال جوردان في مقديشو، القوات المسلحة التي تلقت تدريبات في إريتريا، بالاستعداد لحرب تحرير البلاد" من الإرهاب.وقال "أنا والشعب الصومالي سعداء بعودتكم، من اليوم فصاعدا، نستعد ونتحرك لمواجهة العدو.. نريد أن تكون العمليات الجديدة لتحرير باقي المناطق أسرع من سابقتها، وأن تكتمل في فترة قصيرة من الزمن"، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.وشكر الرئيس الصومالي "دولة إريتريا على الدعم الذي قدمته لشعب وحكومة الصومال خلال الفترة الصعبة في تحرير البلاد من الإرهاب".وتلقى نحو 5000 جندي صومالي أرسلتهم الحكومة الصومالية السابقة تدريبات في إريتريا، وقد أثار إرسال أولئك الجنود سرا في عهد الرئيس السابق، محمد عبد الله فرماجو جدلا سياسيا كبيرا في البلاد.ومنذ أشهر تسري شائعات في الصومال عن أنّ هؤلاء الجنود الذين ذهبوا إلى إريتريا للمشاركة في تدريبات تمّ إرسالهم سرّا مع قوات إريترية إلى أثيوبيا المجاورة للقتال في منطقة تيغراي إلى جانب قوات أديس أبابا ضدّ المتمرّدين.
الصومال
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الصومال
الرئيس الصومالي يأمر القوات العائدة من إريتريا بالاستعداد للحرب
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أمر الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الجنود العائدين إلى البلاد من إريتريا، بالاستعداد إلى القتال في إطار الحرب على الإرهاب.
وقالت الرئاسة الصومالية في بيان "وجه الرئيس حسن شيخ محمود الذي تفقد اليوم معسكر الجنرال جوردان في مقديشو، القوات المسلحة التي تلقت تدريبات في إريتريا، بالاستعداد لحرب تحرير البلاد" من الإرهاب.
وقال "أنا والشعب الصومالي سعداء بعودتكم، من اليوم فصاعدا، نستعد ونتحرك لمواجهة العدو.. نريد أن تكون العمليات الجديدة لتحرير باقي المناطق أسرع من سابقتها، وأن تكتمل في فترة قصيرة من الزمن"، بحسب وكالة الأنباء الصومالية
.
وشكر الرئيس الصومالي "دولة إريتريا على الدعم الذي قدمته لشعب وحكومة الصومال خلال الفترة الصعبة في تحرير البلاد من الإرهاب".
وتلقى نحو 5000 جندي صومالي أرسلتهم الحكومة الصومالية السابقة تدريبات في إريتريا
، وقد أثار إرسال أولئك الجنود سرا في عهد الرئيس السابق، محمد عبد الله فرماجو جدلا سياسيا كبيرا في البلاد.
ومنذ أشهر تسري شائعات في الصومال عن أنّ هؤلاء الجنود الذين ذهبوا إلى إريتريا للمشاركة في تدريبات تمّ إرسالهم سرّا مع قوات إريترية إلى أثيوبيا المجاورة للقتال في منطقة تيغراي إلى جانب قوات أديس أبابا ضدّ المتمرّدين.