https://sputnikarabic.ae/20230102/السلطات-الجزائرية-تعلن-مصادرة-4854-طن-حشيش-و35-كغ-كوكايين-خلال-2022-1071864547.html

السلطات الجزائرية تعلن مصادرة 48.54 طن حشيش و35 كغ كوكايين خلال 2022

السلطات الجزائرية تعلن مصادرة 48.54 طن حشيش و35 كغ كوكايين خلال 2022

كشفت السلطات الجزائرية عن مصادرتها كميات من المخدرات خلال العام الماضي، 2022، وصلت إلى 48.54 طن من مخدر الحشيش، و35 كغ من الكوكايين. 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T18:46+0000

2023-01-02T18:46+0000

2023-01-02T18:50+0000

الجزائر

العالم العربي

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ووفقا لإحصائية أصدرها الجيش الوطني الشعبي لعام 2022، فقد أكد أنه "تم حجز 48.54 طن من الكيف المعالج، و35.87 كغ كوكايين و10910403 أقراص مهلوسة"، لافتة إلى أنه تم توقيف 2016 تاجر مخدرات، و11050 شخصا وحجز 2543 طن من المواد الغذائية المهربة.وقالت: "تم حجز 1961624 لترا من الوقود الموجه للتهريب، و1165 عربة، و5912 مطرقة ضغط، و9381 مولد كهربائي".وأوضحت أن الجيش الوطني الشعبي، وفي سياق تصديه لأزمة الهجرة غير الشرعية، قام بإنقاذ 5767 شخصا من الغرق بحرا، وأوقف 8750 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر حدودنا البرية".طالع أيضا: الجزائر تحقق في انتشار "مخدر غريب من نوعه" بين أطفال المدارس

https://sputnikarabic.ae/20220728/وكالة-إفشال-إدخال-كميات-من-المخدرات--إلى-الجزائر-عبر-الحدود-مع-المغرب-1065685477.html

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