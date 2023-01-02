https://sputnikarabic.ae/20230102/العاهل-الأردني-يتدخل-لينهي-أزمة-وقود-الكاز-خلال-فصل-الشتاء-1071860455.html

العاهل الأردني يتدخل لينهي أزمة وقود "الكاز" خلال فصل الشتاء

العاهل الأردني يتدخل لينهي أزمة وقود "الكاز" خلال فصل الشتاء

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، الحكومة الأردنية بتجميد الضريبة على وقود "الكاز" خلال فصل الشتاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين. 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T16:03+0000

2023-01-02T16:03+0000

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عمان– سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد "وجه الملك [عبد الله الثاني] الحكومة إلى تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين.وكان سائقو الشاحنات في الأردن قد أعلنوا إضرابا في المملكة في 4 كانون الأول/ديسمبر الماضي، للمطالبة بخفض أسعار المشتقات النفطية.كما بدأ الإضراب من مدينة معان (217 كم جنوبي العاصمة عمان) في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، احتجاجاً على رفع الحكومة الأردنية أسعار المحروقات بشكل متكرر وخصوصا مادتي السولار والكاز، الأمر الذي تسبب في خسائر بقطاع النقل والشحن، كما أثر هذا الارتفاع على طبقة الفقراء.وشهدت مناطق في المملكة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي احتجاجات متفرقة، وأخذت وتيرة الاحتجاجات بالتوسع لتعلن محال تجارية في مدينة معان إغلاق أبوابها.وخلال الأحداث أعلن الأمن الأردني استشهاد العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان. على حد تعبير البيان في حينه.نتج عما سبق قيام الأمن بعملية لضبط المشتبه هم في مقتل العقيد الدلابيح وتسبب ذلك بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين ومقتل مشتبه به بقتل العقيد الدلابيح وضبط ثمانية أشخاص آخرين.وأكد الأمن العام الأردني حينها أن كافة الأدلة الفنية والمخبرية والتحقيقات والمعلومات التي تم جمعها أكّدت بأنّ الإرهابي المقتول اليوم هو ذاته قاتل نائب مدير شرطة محافظة معان، عبد الرزاق الدلابيح.وشددت مديرية الأمن العام، في بيان لها في حينه، على أنها إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم.

https://sputnikarabic.ae/20221213/تظاهرات-الأردن-هل-تتوسع-احتجاجات-النفط-لتصل-إلى-انتفاضة-شاملة-1071174825.html

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