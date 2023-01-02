https://sputnikarabic.ae/20230102/الناتو-يعقد-اجتماعا-لأعلى-هيئة-عسكرية-لديه--1071859499.html
الناتو يعقد اجتماعا لأعلى هيئة عسكرية لديه
الناتو يعقد اجتماعا لأعلى هيئة عسكرية لديه
أعلن حلف شمال الأطلسي، الناتو، عن عقد اجتماع لأعلى هيئة عسكرية لديه، في الفترة من 18 إلى 19 يناير/ كانون الثاني، الجاري في بروكسل. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T15:48+0000
2023-01-02T15:48+0000
2023-01-02T15:48+0000
أخبار أوكرانيا
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. ووفق بيان له اليوم الإثنين، أكد الناتو أنه سيعقد اجتماعا لرؤساء الدفاع العسكريين في الفترة من 18 إلى 19 يناير لمناقشة القدرات العسكرية لأوكرانيا والكتلة من بين أمور أخرى.وجاء في البيان: "ستجتمع أعلى هيئة عسكرية في الناتو، في 18-19 يناير 2023، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وسيترأس الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية، الاجتماع الذي سيحضره رؤساء الحلفاء".وبحسب البيان، ستناقش اللجنة الصراع الجاري في أوكرانيا، وتسريع تنفيذ مفهوم كابستون لخوض الحرب في حلف الناتو وأجندة تطوير الحرب، وقدرات الناتو العسكرية وقدرته على الدفاع عن الكتلة.وقال: "ستشهد الجلسة الأولى لليوم الثاني لقاء رؤساء الدفاع مع شركائهم في قوة كوسوفو (KFOR) - أرمينيا والنمسا وفنلندا وأيرلندا ومولدوفا والسويد وسويسرا وأوكرانيا، وستركز المناقشات على الوضع على الأرض والبيئة الأمنية ومهمة كفور"، مضيفا أن اللجنة ستناقش أيضا مهمة الناتو في العراق مع السويد وفنلندا وأستراليا.طالع أيضا: أمين عام "الناتو" يقول إن الحلف العسكري لن ينجر إلى الأزمة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220920/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-لسنا-في-حالة-حرب-مع-روسيا-رغم-تزويدنا-لكييف-بالسلاح-1068001962.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو
الناتو يعقد اجتماعا لأعلى هيئة عسكرية لديه
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أعلن حلف شمال الأطلسي، الناتو، عن عقد اجتماع لأعلى هيئة عسكرية لديه، في الفترة من 18 إلى 19 يناير/ كانون الثاني، الجاري في بروكسل.
موسكو - سبوتنيك. ووفق بيان له اليوم الإثنين، أكد الناتو أنه سيعقد
اجتماعا لرؤساء الدفاع العسكريين في الفترة من 18 إلى 19 يناير لمناقشة القدرات العسكرية لأوكرانيا والكتلة من بين أمور أخرى.
20 سبتمبر 2022, 13:01 GMT
وجاء في البيان: "ستجتمع أعلى هيئة عسكرية في الناتو، في 18-19 يناير 2023، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وسيترأس الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية، الاجتماع الذي سيحضره رؤساء الحلفاء".
وأوضح بيان التكتل أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ سينضم إلى اللجنة في الدورة الأولى.
وبحسب البيان، ستناقش اللجنة الصراع الجاري في أوكرانيا، وتسريع تنفيذ مفهوم كابستون لخوض الحرب في حلف الناتو وأجندة تطوير الحرب، وقدرات الناتو العسكرية وقدرته على الدفاع عن الكتلة.
وقال: "ستشهد الجلسة الأولى لليوم الثاني لقاء رؤساء الدفاع مع
شركائهم في قوة كوسوفو (KFOR) - أرمينيا والنمسا وفنلندا وأيرلندا ومولدوفا والسويد وسويسرا وأوكرانيا، وستركز المناقشات على الوضع على الأرض والبيئة الأمنية ومهمة كفور"، مضيفا أن اللجنة ستناقش أيضا مهمة الناتو في العراق مع السويد وفنلندا وأستراليا.