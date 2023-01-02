https://sputnikarabic.ae/20230102/النمسا-والهند-تدعوان-إلى-إجراء-محادثات-سلام-لحل-الأزمة-الأوكرانية-ويصفانها-بـالسبيل-الوحيد-1071867059.html
النمسا والهند تدعوان إلى إجراء محادثات سلام لحل الأزمة الأوكرانية ويصفانها بـ"السبيل الوحيد"
النمسا والهند تدعوان إلى إجراء محادثات سلام لحل الأزمة الأوكرانية ويصفانها بـ"السبيل الوحيد"
دعت كل من الهند والنمسا إلى إجراء محادثات سلام لحل الأزمة الأوكرانية، ويؤكدان أنها السبيل الوحيد لحل الأزمة. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
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فيينا - سبوتنيك. دعا وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الاثنين، كلا من موسكو وكييف إلى إجراء محادثات سلام.وقال شالنبرج في مؤتمر صحفي "يمكن تحقيق السلام على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة وهذه الحرب لن تكون استثناء"، مشيرا إلى دور الهند في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.وقال: "يظل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، واحدًا من القلائل الذين يتفاوضون بانتظام مع كلا الجانبين - مع روسيا وأوكرانيا ... نعول على آمال كبيرة من رئاسة الهند لمجموعة العشرين ... يجب أن يكون هدفنا هو استعادة السلام في أوكرانيا ".من جهته قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار: "نحن نصر على المفاوضات"، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الهندي أجرى مؤخرًا محادثات ليس فقط مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ولكن أيضًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال: "تحدثت بنفسي مع وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، ووزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا"ووفقًا لجيشانكار، ينوي مناقشة هذا الموضوع في اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي غدا الثلاثاء.طالع أيضا: لافروف: روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع في أوكرانيا
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https://sputnikarabic.ae/20221005/الكرملين-النمسا-لم-تتقدم-بمبادرة-إلى-روسيا-لتسوية-الأزمة-مع-أوكرانيا-1068644371.html
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أخبار الهند اليوم, أخبار النمسا, العالم
أخبار الهند اليوم, أخبار النمسا, العالم
النمسا والهند تدعوان إلى إجراء محادثات سلام لحل الأزمة الأوكرانية ويصفانها بـ"السبيل الوحيد"
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دعت كل من الهند والنمسا إلى إجراء محادثات سلام لحل الأزمة الأوكرانية، ويؤكدان أنها السبيل الوحيد لحل الأزمة.
فيينا - سبوتنيك. دعا وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، ونظيره الهندي
سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الاثنين، كلا من موسكو وكييف إلى إجراء محادثات سلام.
22 سبتمبر 2022, 14:01 GMT
وقال شالنبرج في مؤتمر صحفي "يمكن تحقيق السلام على طاولة المفاوضات
وليس في ساحة المعركة وهذه الحرب لن تكون استثناء"، مشيرا إلى دور الهند في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وقال: "يظل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، واحدًا من القلائل الذين يتفاوضون بانتظام مع كلا الجانبين - مع روسيا وأوكرانيا ... نعول على آمال كبيرة من رئاسة الهند لمجموعة العشرين ... يجب أن يكون هدفنا هو استعادة السلام في أوكرانيا ".
وأضاف شالنبرج أن محادثات السلام بشأن الصراع الأوكراني "لا يمكن أن تتم من دون أوكرانيا".
من جهته قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار: "نحن نصر على المفاوضات"، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الهندي أجرى مؤخرًا محادثات ليس فقط مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ولكن أيضًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال: "تحدثت بنفسي مع وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، ووزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا"
وأشار وزير الخارجية الهندي إلى "مشاكل محددة" فيما يتعلق بالوضع الحالي في أوكرانيا، مشيرا على وجه الخصوص إلى السلامة النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
ووفقًا لجيشانكار، ينوي مناقشة هذا الموضوع في اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي غدا الثلاثاء.