https://sputnikarabic.ae/20230102/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-مستويات-ما-قبل-العملية-العسكرية-1071860660.html

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات ما قبل العملية العسكرية

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات ما قبل العملية العسكرية

بدأت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، العام الجديد بانخفاض، حيث أدى الطقس المعتدل إلى كبح الطلب، لتستعيد مستويات ما قبل العملية العسكرية في أوكرانيا. 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T16:15+0000

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روسيا

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وانخفضت العقود الآجلة المعيارية بنسبة تصل إلى 7.9% مسجلة أدنى مستوى لها منذ 21 فبراير/ شباط الماضي، لتواصل التراجع بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاضات الصافية، بحسب وكالة "بلومبيرغ".تشير توقعات الطقس إلى درجات حرارة أعلى من المعايير الموسمية لمعظم المنطقة في الأسبوعين المقبلين، مما سيساعد أوروبا على تجنب استنفاد مخزونها في وقت قريب جدا مع مرور الشتاء.بعد عام من التقلب الشديد، شهد وصول تكاليف الطاقة إلى مستويات قياسية وسط الأزمة الأوكرانية، انخفضت أسعار الغاز بنحو 47% في ديسمبر/ كانون الأول.قد تساعد درجات الحرارة المعتدلة لفترة طويلة، جنبا إلى جنب مع التباطؤ المعتاد في نهاية العام في الطلب الصناعي، المنطقة على الاحتفاظ بمخزونات جيدة حتى نهاية الموسم الشتوي.تداولت العقود الآجلة للغاز المعيارية في المركز الأوروبي في هولند، والتي تسلم الشهر المقبل، بانخفاض بنسبة 2.7% عند 74.28 يورو لكل ميغاواط/ ساعة صباح اليوم في أمستردام.انخفض الحجم الإجمالي للتداول بسبب العطلة في المملكة المتحدة، كما تراجعت أسعار الطاقة أيضا، حيث خسرت العقود الآجلة للشهر المقبل في ألمانيا 4.5%.

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