https://sputnikarabic.ae/20230102/انعقاد-القمة-الأوكرانية---الأوروبية-الشهر-المقبل-1071862332.html
انعقاد القمة الأوكرانية - الأوروبية الشهر المقبل
انعقاد القمة الأوكرانية - الأوروبية الشهر المقبل
ذكرت الخدمة الصحفية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن القمة الأوكرانية - الأوروبية ستعقد في كييف يوم 3 فبراير/ شباط. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T17:02+0000
2023-01-02T17:02+0000
2023-01-02T17:02+0000
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وأعلن الموقع الإلكتروني لزيلينسكي عن محادثة بينه وبين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ويذكر نص البيان أن الطرفين ناقشا القمة المقبلة.وجاء في البيان "ناقش الطرفان النتائج المتوقعة للقمة القادمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، التي ستعقد في 3 فبراير من هذا العام في كييف، واتفقا على تكثيف العمل التحضيري".وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها أجرت أول محادثة هاتفية مع زيلينسكي في العام الجديد... 2023.ووفق ما نشرته أورسولا بحسابها في موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، قالت أورسولا إنها أجرت أول محادثة هاتفية لها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في عام 2023، مشيرة إلى أنها أكدت له دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده.
https://sputnikarabic.ae/20230101/تقرير-نتنياهو-يطلب-دعم-أوكرانيا-في-الأمم-المتحدة-وزيلينسكي-يشترط-مساعدات-عسكرية-1071810703.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
انعقاد القمة الأوكرانية - الأوروبية الشهر المقبل
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ذكرت الخدمة الصحفية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن القمة الأوكرانية - الأوروبية ستعقد في كييف يوم 3 فبراير/ شباط.
وأعلن الموقع الإلكتروني لزيلينسكي عن محادثة بينه وبين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ويذكر نص البيان أن الطرفين ناقشا القمة المقبلة.
وجاء في البيان "ناقش الطرفان النتائج المتوقعة للقمة القادمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، التي ستعقد في 3 فبراير من هذا العام في كييف، واتفقا على تكثيف العمل التحضيري".
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها أجرت أول محادثة هاتفية مع زيلينسكي في العام الجديد... 2023.
ووفق ما نشرته أورسولا
بحسابها في موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، قالت أورسولا إنها أجرت أول محادثة هاتفية لها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في عام 2023، مشيرة إلى أنها أكدت له دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده.