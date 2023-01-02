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https://sputnikarabic.ae/20230102/برلماني-روسي-يكشف-عن-3-أماكن-يمكن-أن-يبدأ-منها-صراع-عسكري-للقوى-الكبرى-في-العالم-1071843859.html
برلماني روسي يكشف عن 3 أماكن يمكن أن يبدأ منها صراع عسكري للقوى الكبرى في العالم
برلماني روسي يكشف عن 3 أماكن يمكن أن يبدأ منها صراع عسكري للقوى الكبرى في العالم
قال النائب الروسي أليكسي بوشكوف، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا وتايوان وشبه الجزيرة الكورية هي ثلاثة أماكن يمكن أن تؤدي فيها التطورات إلى صراع عسكري تشارك فيه... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T09:29+0000
2023-01-02T09:29+0000
روسيا
الصراع
القوى النووية
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وكتب بوشكوف، في قناته على "تلغرام": "أوكرانيا وتايوان وشبه الجزيرة الكورية، ثلاثة أماكن يمكن أن تؤدي فيها التطورات إلى نزاع عسكري بين القوى الكبرى في العالم. وبسبب سياسات الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، تظل أوكرانيا النقطة الأكثر احتمالية لهذا النوع من الصدام".وأضاف بأن سوريا، التي كانت أيضاً منطقة عالية التهديد بالصراع بين روسيا والولايات المتحدة؛ لم تعد مدرجة في القائمة: "كان على الولايات المتحدة وحلفائها التراجع هناك".
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روسيا, الصراع, القوى النووية
روسيا, الصراع, القوى النووية

برلماني روسي يكشف عن 3 أماكن يمكن أن يبدأ منها صراع عسكري للقوى الكبرى في العالم

09:29 GMT 02.01.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورالنائب الروسي أليكسي بوشكوف
النائب الروسي أليكسي بوشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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قال النائب الروسي أليكسي بوشكوف، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا وتايوان وشبه الجزيرة الكورية هي ثلاثة أماكن يمكن أن تؤدي فيها التطورات إلى صراع عسكري تشارك فيه القوى الكبرى في العالم.
وكتب بوشكوف، في قناته على "تلغرام": "أوكرانيا وتايوان وشبه الجزيرة الكورية، ثلاثة أماكن يمكن أن تؤدي فيها التطورات إلى نزاع عسكري بين القوى الكبرى في العالم. وبسبب سياسات الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، تظل أوكرانيا النقطة الأكثر احتمالية لهذا النوع من الصدام".
وبحسب بوشكوف، بسبب المناوشات بين اليونان وتركيا أو بسبب الصراع الإقليمي بين الهند والصين، فإن: "الحرب العالمية الثالثة لن تبدأ في عام 2023".
وأضاف بأن سوريا، التي كانت أيضاً منطقة عالية التهديد بالصراع بين روسيا والولايات المتحدة؛ لم تعد مدرجة في القائمة: "كان على الولايات المتحدة وحلفائها التراجع هناك".
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