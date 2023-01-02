https://sputnikarabic.ae/20230102/برلماني-روسي-يكشف-عن-3-أماكن-يمكن-أن-يبدأ-منها-صراع-عسكري-للقوى-الكبرى-في-العالم-1071843859.html

برلماني روسي يكشف عن 3 أماكن يمكن أن يبدأ منها صراع عسكري للقوى الكبرى في العالم

برلماني روسي يكشف عن 3 أماكن يمكن أن يبدأ منها صراع عسكري للقوى الكبرى في العالم

قال النائب الروسي أليكسي بوشكوف، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا وتايوان وشبه الجزيرة الكورية هي ثلاثة أماكن يمكن أن تؤدي فيها التطورات إلى صراع عسكري تشارك فيه... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T09:29+0000

2023-01-02T09:29+0000

2023-01-02T09:29+0000

روسيا

الصراع

القوى النووية

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وكتب بوشكوف، في قناته على "تلغرام": "أوكرانيا وتايوان وشبه الجزيرة الكورية، ثلاثة أماكن يمكن أن تؤدي فيها التطورات إلى نزاع عسكري بين القوى الكبرى في العالم. وبسبب سياسات الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، تظل أوكرانيا النقطة الأكثر احتمالية لهذا النوع من الصدام".وأضاف بأن سوريا، التي كانت أيضاً منطقة عالية التهديد بالصراع بين روسيا والولايات المتحدة؛ لم تعد مدرجة في القائمة: "كان على الولايات المتحدة وحلفائها التراجع هناك".

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روسيا, الصراع, القوى النووية