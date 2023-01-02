https://sputnikarabic.ae/20230102/برلين-تزايد-اهتمام-الاستخبارات-الروسية-والصينية-بألمانيا-1071860040.html
برلين: تزايد اهتمام الاستخبارات الروسية والصينية بألمانيا
برلين: تزايد اهتمام الاستخبارات الروسية والصينية بألمانيا
صرحت الاستخبارات الداخلية الألمانية، التي تعرف محليا باسم الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، أن اهتمام أجهزة الاستخبارات الروسية بألمانيا سيزداد كلما طال أمد... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T15:54+0000
2023-01-02T15:54+0000
2023-01-02T15:54+0000
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وذكر رئيس الهيئة توماس هالدنفانغ، أن الصين وإيران تندرجان أيضا ضمن قائمة الدول التي تنشط أجهزتها الاستخباراتية بشكل كبير في ألمانيا، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الألمانية "دويشته فيليه".وتابع هالدنفانغ: "اهتمام روسيا بالتجسس هنا في ألمانيا ليس مستمرا فحسب، بل إنه يزداد أيضا كلما استمرت الحرب". لم يقدم المسؤول الألماني أدلة حول ادعاءاته فيما ترفض موسكو الاتهامات الغربية المتكررة بممارسة أنشطة استخباراتية أو سيبرانية دون دليل.وأشار رئيس الاستخبارات الداخلية بألمانيا إلى أن الصين، التي كانت "تركز أكثر في الماضي على التجسس الاقتصادي"، تكثف جهودها أيضا منذ عدة أعوام لاستيضاح السياسة الألمانية.وانتقد هالدنفانغ أنه لم يتم الاهتمام لفترة بالمخاطر الناشئة عن العلاقات الاقتصادية المكثفة مع الصين سوى بشكل محدود للغاية، مضيفا أن جهازه يكشف للأوساط الاقتصادية بصورة مكثفة بالفعل محاولات صينية محتملة للتجسس وفرض التأثير.في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال رئيس المخابرات الخارجية الألمانية، إن بعض شرائح المجتمع الألماني لا تزال لديها "سذاجة" معينة تجاه الصين، وسط جدل متزايد حول الحكمة من العلاقات الاقتصادية مع بكين.
https://sputnikarabic.ae/20221017/رئيس-المخابرات-الألمانية-يحذر-من-السذاجة-تجاه-الصين-1069144262.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, الصين, روسيا
العالم, أخبار ألمانيا, الصين, روسيا
برلين: تزايد اهتمام الاستخبارات الروسية والصينية بألمانيا
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صرحت الاستخبارات الداخلية الألمانية، التي تعرف محليا باسم الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، أن اهتمام أجهزة الاستخبارات الروسية بألمانيا سيزداد كلما طال أمد الأزمة في أوكرانيا.
وذكر رئيس الهيئة توماس هالدنفانغ، أن الصين وإيران تندرجان أيضا ضمن قائمة الدول التي تنشط أجهزتها الاستخباراتية بشكل كبير في ألمانيا، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الألمانية
"دويشته فيليه".
وتابع هالدنفانغ: "اهتمام روسيا بالتجسس
هنا في ألمانيا ليس مستمرا فحسب، بل إنه يزداد أيضا كلما استمرت الحرب". لم يقدم المسؤول الألماني أدلة حول ادعاءاته فيما ترفض موسكو الاتهامات الغربية المتكررة بممارسة أنشطة استخباراتية أو سيبرانية دون دليل.
17 أكتوبر 2022, 15:29 GMT
وأشار رئيس الاستخبارات الداخلية بألمانيا إلى أن الصين، التي كانت "تركز أكثر في الماضي على التجسس الاقتصادي"، تكثف جهودها أيضا منذ عدة أعوام لاستيضاح السياسة الألمانية.
وانتقد هالدنفانغ أنه لم يتم الاهتمام لفترة بالمخاطر الناشئة عن العلاقات الاقتصادية المكثفة مع الصين سوى بشكل محدود للغاية، مضيفا أن جهازه يكشف للأوساط الاقتصادية بصورة مكثفة بالفعل محاولات صينية محتملة للتجسس وفرض التأثير.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال رئيس المخابرات الخارجية الألمانية، إن بعض شرائح المجتمع الألماني لا تزال لديها "سذاجة" معينة تجاه الصين
، وسط جدل متزايد حول الحكمة من العلاقات الاقتصادية مع بكين.