https://sputnikarabic.ae/20230102/بريطانيا-تنشئ-صندوقا-بقيمة-90-مليون-دولار-لتطوير-قدرة-الوقود-النووي-1071847004.html
بريطانيا تنشئ صندوقا بقيمة 90 مليون دولار لتطوير قدرة الوقود النووي
بريطانيا تنشئ صندوقا بقيمة 90 مليون دولار لتطوير قدرة الوقود النووي
قالت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها ستنشئ صندوقا بقيمة 90 مليون دولار لتطوير طاقة الوقود النووي، بما في ذلك تحويل اليورانيوم المعاد تدويره، كبديل... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T11:34+0000
2023-01-02T11:34+0000
2023-01-02T11:34+0000
أخبار العالم الآن
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104354/99/1043549981_0:213:2885:1836_1920x0_80_0_0_a8e2002d3f0881ee73a317d83b99457b.jpg
سبوتنيك. وذكر بيان أصدرته الحكومة أنه "من المقرر تعزيز إنتاج الوقود النووي في المملكة المتحدة بما يصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني [90 مليون دولار] بتمويل من الحكومة البريطانية في محاولة لدعم تطوير بدائل إمدادات الوقود الروسية وتعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة".وتخطط المملكة المتحدة أيضا لتخصيص جزء من التمويل لتحفيز "سوق الوقود النووي المرن"، ودعم الوظائف الجديدة وجذب المتخصصين المؤهلين في مجال الطاقة النووية.يذكر أن وزارة الخارجية البريطانية، كانت قد أعلنت أمس الأحد، أن "المملكة المتحدة توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي"، وبررت الوزارة ذلك "بوقف دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وتسبب الدعم الحكومي للأسر والشركات البريطانية مع ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب مدفوعات الفائدة المرتفعة، في دفع الاقتراض العام للمملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني (26.7 مليار دولار) في الشهر الماضي.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104354/99/1043549981_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_8f13ba222c159865de54710596248ca6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, بريطانيا
أخبار العالم الآن, بريطانيا
بريطانيا تنشئ صندوقا بقيمة 90 مليون دولار لتطوير قدرة الوقود النووي
تابعنا عبر
قالت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها ستنشئ صندوقا بقيمة 90 مليون دولار لتطوير طاقة الوقود النووي، بما في ذلك تحويل اليورانيوم المعاد تدويره، كبديل للوقود المستورد من روسيا.
سبوتنيك. وذكر بيان أصدرته الحكومة أنه "من المقرر تعزيز إنتاج الوقود النووي في المملكة المتحدة بما يصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني [90 مليون دولار] بتمويل من الحكومة البريطانية في محاولة لدعم تطوير بدائل إمدادات الوقود الروسية وتعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة".
وفقا للحكومة البريطانية، سيهدف الصندوق إلى "خلق قدرات إضافية لإنتاج الوقود وتطوير تقنيات متقدمة في هذا المجال، بما في ذلك تحويل اليورانيوم المستخرج حديثا والمعاد تصنيعه"، وأضافت الحكومة أن تحويل اليورانيوم المعاد تدويره ليس متاحا في الوقت الحالي خارج روسيا.
وتخطط المملكة المتحدة أيضا لتخصيص جزء من التمويل لتحفيز "سوق الوقود النووي المرن"، ودعم الوظائف الجديدة وجذب المتخصصين المؤهلين في مجال الطاقة النووية.
يذكر أن وزارة الخارجية البريطانية، كانت قد أعلنت أمس الأحد، أن "المملكة المتحدة توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي
"، وبررت الوزارة ذلك "بوقف دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وتسبب الدعم الحكومي للأسر والشركات البريطانية مع ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب مدفوعات الفائدة المرتفعة، في دفع الاقتراض العام للمملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني (26.7 مليار دولار) في الشهر الماضي.