https://sputnikarabic.ae/20230102/بسبب-الضباب-أكثر-من-20-طائرة-لم-تتمكن-من-الهبوط-في-مطار-إسطنبول--1071841240.html

بسبب الضباب... أكثر من 20 طائرة لم تتمكن من الهبوط في مطار إسطنبول

بسبب الضباب... أكثر من 20 طائرة لم تتمكن من الهبوط في مطار إسطنبول

تم تحويل أكثر من 20 رحلة جوية إلى مطار إسطنبول الجديد بسبب الضباب الكثيف، والتي كانت من المقرر أن تحط في مطار صبيحة كوكجن الدولي بإسطنبول. 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T07:21+0000

2023-01-02T07:21+0000

2023-01-02T07:25+0000

العالم

هبوط

إسطنبول

طائرة

ضباب كثيف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103972/25/1039722515_0:205:3469:2156_1920x0_80_0_0_faba0f7b25fabd07ffa3e18f6e998426.jpg

وقالت وكالة "دوغان" التركية، اليوم الاثنين: "تم تحويل 22 طائرة كان من المفترض أن تهبط في الصباح في مطار صبيحة كوكجن شرقي المدينة إلى مطار إسطنبول الجديد".وبحسب الخدمة الصحفية لمطار صبيحة كوكجن، فإن مدرج المطار مغلق لاستقبال الطائرات، وتنطلق الرحلات من المرفأ الجوي في الوضع العادي بعد ساعة من الراحة.وقالت الخدمة الصحفية في المطار: "نتوقع أن يستأنف العمل بالطريقة المعتادة الساعة 10:00 (يتزامن الوقت مع توقيت موسكو).وبسبب الضباب الكثيف، تم تعليق حركة السفن في مضيق الدردنيل في وقت سابق.

https://sputnikarabic.ae/20221228/توقف-حركة-الطيران-في-مطار-في-إسطنبول-بعد-وقوع-انفجار-1071694960.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, هبوط, إسطنبول, طائرة, ضباب كثيف