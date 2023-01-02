https://sputnikarabic.ae/20230102/بسبب-الضباب-أكثر-من-20-طائرة-لم-تتمكن-من-الهبوط-في-مطار-إسطنبول--1071841240.html
بسبب الضباب... أكثر من 20 طائرة لم تتمكن من الهبوط في مطار إسطنبول
بسبب الضباب... أكثر من 20 طائرة لم تتمكن من الهبوط في مطار إسطنبول
تم تحويل أكثر من 20 رحلة جوية إلى مطار إسطنبول الجديد بسبب الضباب الكثيف، والتي كانت من المقرر أن تحط في مطار صبيحة كوكجن الدولي بإسطنبول. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T07:21+0000
2023-01-02T07:21+0000
2023-01-02T07:25+0000
العالم
هبوط
إسطنبول
طائرة
ضباب كثيف
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وقالت وكالة "دوغان" التركية، اليوم الاثنين: "تم تحويل 22 طائرة كان من المفترض أن تهبط في الصباح في مطار صبيحة كوكجن شرقي المدينة إلى مطار إسطنبول الجديد".وبحسب الخدمة الصحفية لمطار صبيحة كوكجن، فإن مدرج المطار مغلق لاستقبال الطائرات، وتنطلق الرحلات من المرفأ الجوي في الوضع العادي بعد ساعة من الراحة.وقالت الخدمة الصحفية في المطار: "نتوقع أن يستأنف العمل بالطريقة المعتادة الساعة 10:00 (يتزامن الوقت مع توقيت موسكو).وبسبب الضباب الكثيف، تم تعليق حركة السفن في مضيق الدردنيل في وقت سابق.
https://sputnikarabic.ae/20221228/توقف-حركة-الطيران-في-مطار-في-إسطنبول-بعد-وقوع-انفجار-1071694960.html
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العالم, هبوط, إسطنبول, طائرة, ضباب كثيف
العالم, هبوط, إسطنبول, طائرة, ضباب كثيف
بسبب الضباب... أكثر من 20 طائرة لم تتمكن من الهبوط في مطار إسطنبول
07:21 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 07:25 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
تم تحويل أكثر من 20 رحلة جوية إلى مطار إسطنبول الجديد بسبب الضباب الكثيف، والتي كانت من المقرر أن تحط في مطار صبيحة كوكجن الدولي بإسطنبول.
وقالت وكالة "دوغان" التركية، اليوم الاثنين: "تم تحويل 22 طائرة كان من المفترض أن تهبط في الصباح في مطار صبيحة كوكجن شرقي المدينة إلى مطار إسطنبول الجديد".
وبحسب الخدمة الصحفية لمطار صبيحة كوكجن، فإن مدرج المطار مغلق لاستقبال الطائرات، وتنطلق الرحلات من المرفأ الجوي في الوضع العادي بعد ساعة من الراحة.
28 ديسمبر 2022, 11:37 GMT
وقالت الخدمة الصحفية في المطار: "نتوقع أن يستأنف العمل بالطريقة المعتادة الساعة 10:00 (يتزامن الوقت مع توقيت موسكو).
وبسبب الضباب الكثيف، تم تعليق حركة السفن في مضيق الدردنيل في وقت سابق.