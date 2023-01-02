تابوت بيليه في منتصف ملعب سانتوس لإلقاء محبيه نظرة أخيرة عليه... فيديو
© AFP 2022 / MIGUEL SCHINCARIOLمنظر عام يُظهر استاد سانتوس، حيث تم وضع جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، في مدينة سانتوس، في ساو باولو بالبرازيل، 2 يناير/ كانون الثاني 2023
منظر عام يُظهر استاد سانتوس، حيث تم وضع جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، في مدينة سانتوس، في ساو باولو بالبرازيل، 2 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2022 / MIGUEL SCHINCARIOL
وصل جثمان أسطورة كرة القدم، بيليه، اليوم الاثنين، إلى استاد سانتوس في ساو باولو بالبرازيل، وتم وضعه في منتصف الملعب، من أجل إلقاء محبيه وجمهوره النظرة الأخيرة قبل دفنه.
ومن المتوقع أن يشهد الملعب تدفقا هائلا من المعجبين، الذين يتطلعون إلى تكريم "ملك" كرة القدم، الذي توفي عن 82 عاما، يوم الخميس، (29 ديسمبر/ كانون الأول) الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
#BatePronto #ReiPeleEterno | Diretamente da Vila Belmiro, @SilvaPCaique explica logística do velório do Rei Pelé no estádio do Santos. pic.twitter.com/X9Lb3NgyuF— Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) January 2, 2023
ويُعرف استاد سانتوس، باسم فيلا بيلميرو، على اسم الحي الذي يقع فيه، ويتسع لـ16 ألف شخص.
وسيتم دفن بيليه في ضريح خاص في سانتوس.