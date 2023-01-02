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https://sputnikarabic.ae/20230102/تابوت-بيليه-في-منتصف-ملعب-سانتوس-لإلقاء-محبيه-نظرة-أخيرة-عليه-فيديو-1071851116.html
تابوت بيليه في منتصف ملعب سانتوس لإلقاء محبيه نظرة أخيرة عليه... فيديو
تابوت بيليه في منتصف ملعب سانتوس لإلقاء محبيه نظرة أخيرة عليه... فيديو
وصل جثمان أسطورة كرة القدم، بيليه، اليوم الاثنين، إلى استاد سانتوس في ساو باولو بالبرازيل، وتم وضعه في منتصف الملعب، من أجل إلقاء محبيه وجمهوره النظرة الأخيرة... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T13:04+0000
2023-01-02T13:04+0000
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ومن المتوقع أن يشهد الملعب تدفقا هائلا من المعجبين، الذين يتطلعون إلى تكريم "ملك" كرة القدم، الذي توفي عن 82 عاما، يوم الخميس، (29 ديسمبر/ كانون الأول) الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.ويُعرف استاد سانتوس، باسم فيلا بيلميرو، على اسم الحي الذي يقع فيه، ويتسع لـ16 ألف شخص.وسيتم دفن بيليه في ضريح خاص في سانتوس.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

تابوت بيليه في منتصف ملعب سانتوس لإلقاء محبيه نظرة أخيرة عليه... فيديو

13:04 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / MIGUEL SCHINCARIOLمنظر عام يُظهر استاد سانتوس، حيث تم وضع جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، في مدينة سانتوس، في ساو باولو بالبرازيل، 2 يناير/ كانون الثاني 2023
منظر عام يُظهر استاد سانتوس، حيث تم وضع جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، في مدينة سانتوس، في ساو باولو بالبرازيل، 2 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
منظر عام يُظهر استاد سانتوس، حيث تم وضع جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، في مدينة سانتوس، في ساو باولو بالبرازيل، 2 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2022 / MIGUEL SCHINCARIOL
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وصل جثمان أسطورة كرة القدم، بيليه، اليوم الاثنين، إلى استاد سانتوس في ساو باولو بالبرازيل، وتم وضعه في منتصف الملعب، من أجل إلقاء محبيه وجمهوره النظرة الأخيرة قبل دفنه.
ومن المتوقع أن يشهد الملعب تدفقا هائلا من المعجبين، الذين يتطلعون إلى تكريم "ملك" كرة القدم، الذي توفي عن 82 عاما، يوم الخميس، (29 ديسمبر/ كانون الأول) الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
ويُعرف استاد سانتوس، باسم فيلا بيلميرو، على اسم الحي الذي يقع فيه، ويتسع لـ16 ألف شخص.
وسيتم دفن بيليه في ضريح خاص في سانتوس.
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