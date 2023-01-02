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https://sputnikarabic.ae/20230102/تداول-صور-القصر-الفخم-الذي-سيعيش-فيه-رونالدو-خلال-فترة-لعبه-للنصر-السعودي-1071861758.html
تداول صور "القصر الفخم" الذي سيعيش فيه رونالدو خلال فترة لعبه للنصر السعودي
تداول صور "القصر الفخم" الذي سيعيش فيه رونالدو خلال فترة لعبه للنصر السعودي
تداول مستخدمون لمواقع التواصل، صورا قالوا إنها تظهر حجم الرفاهية التي تنتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرياض. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T16:50+0000
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رياضة
السعودية
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وقال ناشرو الصور إنها تظهر القصر الفخم الذي سيعيش فيه النجم الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، خلال فترة لعبه لنادي "النصر" السعودي.وأضافت أن المنطقة التي يوجد فيها القصر قريبة من ملعب النصر، وتتميز بتوفر العديد من حمامات السباحة، ودور الحضانة، والعيادات، وصالات الألعاب الرياضية، والمطاعم.اقرأ أيضا: صفقة رابحة وذكية... ماذا يجني النصر السعودي من ضم رونالدو؟ووجه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول رسالة إلى جماهير "النصر" السعودي، بعد أيام من الإعلان عن انضمامه له رسميا.وقال رونالدو في رسالة بالفيديو من الطائرة التي تُقلّه على ما يبدو إلى السعودية: "أراكم قريبا يا جماهير نادي "النصر".وأعلن النادي السعودي، يوم الخميس، تعاقده مع رونالدو حتى عام 2025، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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رياضة, السعودية
رياضة, السعودية

تداول صور "القصر الفخم" الذي سيعيش فيه رونالدو خلال فترة لعبه للنصر السعودي

16:50 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 16:56 GMT 02.01.2023)
© AFP 2022 / JEWEL SAMADلاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو
لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / JEWEL SAMAD
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل، صورا قالوا إنها تظهر حجم الرفاهية التي تنتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرياض.
وقال ناشرو الصور إنها تظهر القصر الفخم الذي سيعيش فيه النجم الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، خلال فترة لعبه لنادي "النصر" السعودي.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت أن القصر يضم 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي وردهة استقبال مع وجود شلالات بالداخل، ومناطق خضراء واسعة، وثلاث فيلات إضافية مجاورة.

وأضافت أن المنطقة التي يوجد فيها القصر قريبة من ملعب النصر، وتتميز بتوفر العديد من حمامات السباحة، ودور الحضانة، والعيادات، وصالات الألعاب الرياضية، والمطاعم.
اقرأ أيضا: صفقة رابحة وذكية... ماذا يجني النصر السعودي من ضم رونالدو؟
ووجه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول رسالة إلى جماهير "النصر" السعودي، بعد أيام من الإعلان عن انضمامه له رسميا.
وقال رونالدو في رسالة بالفيديو من الطائرة التي تُقلّه على ما يبدو إلى السعودية: "أراكم قريبا يا جماهير نادي "النصر".
وأعلن النادي السعودي، يوم الخميس، تعاقده مع رونالدو حتى عام 2025، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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