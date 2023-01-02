https://sputnikarabic.ae/20230102/تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-وإسقاط-طائرة-مسيرة-في-سماء-مدينة--سيفاستوبول-1071865588.html
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وإسقاط طائرة مسيرة في سماء مدينة سيفاستوبول
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وإسقاط طائرة مسيرة في سماء مدينة سيفاستوبول
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغايف، اليوم الاثنين، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، وإسقاط طائرة مسيرة فوق البحر. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T19:42+0000
2023-01-02T19:42+0000
2023-01-02T19:42+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال رازفوغايف عبر قناته على "تلغرام": "تعمل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول، ووفقا للمعلومات الأولية، تم إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر، وجميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الإثنين، أن "وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 طائرة مسيرة في مناطق متفرقة من جمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".كما تم اعتراض ثلاثة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "أولخا و"أوراغان" في مناطق كراسنايا غورا وبودغورنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ورادينسك في مقاطعة خيرسون.كما دوت صافرات الإنذار إثر الإعلان عن حالة التأهب ضد الغارات الجوية في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230101/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-أكثر-من-100-جندي-أوكراني-على-محور-دونيتسك-1071818387.html
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روسيا, رصد عسكري
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وإسقاط طائرة مسيرة في سماء مدينة سيفاستوبول
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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغايف، اليوم الاثنين، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، وإسقاط طائرة مسيرة فوق البحر.
وقال رازفوغايف عبر قناته على "تلغرام": "تعمل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول، ووفقا للمعلومات الأولية، تم إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر، وجميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الإثنين، أن "وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 طائرة مسيرة في مناطق متفرقة من جمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
كما تم اعتراض
ثلاثة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "أولخا و"أوراغان" في مناطق كراسنايا غورا وبودغورنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ورادينسك في مقاطعة خيرسون.
كما دوت صافرات الإنذار إثر الإعلان عن حالة التأهب ضد الغارات الجوية في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.