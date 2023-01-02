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https://sputnikarabic.ae/20230102/تقرير-تزايد-حوادث-التمييز-العنصري-ضد-الطلاب-في-أمريكا-1071852531.html
تقرير: تزايد حوادث التمييز العنصري ضد الطلاب في أمريكا
تقرير: تزايد حوادث التمييز العنصري ضد الطلاب في أمريكا
سجل مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية، ما يقرب من 19 ألف شكوى تمييز في الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2022، أي... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T13:34+0000
2023-01-02T13:34+0000
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وذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن "نظام التعليم الهش" في البلاد يتعامل مع الآثار الدائمة للجائحة ويواجه العنصرية على مستوى البلاد. يقول المسؤولون إن غالبية الشكاوى تزعم التمييز على أساس الإعاقة أو العرق أو الجنس.البيانات المشار إليها أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، لكن من المقرر أن يصدر مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم تقريره الرسمي في الأشهر المقبلة.في ولاية أيوا، وافقت إحدى المدارس على إجراء إصلاحات بعد حادثة مضايقة عنصرية، شملت طالبا أبيض ركعب بركبته على زجاجة عصير بلاستيكية في وجود طالب أسود، حيث أخبره الأول: "لا يمكنها التنفس"، في استهزاء بواقعة قتل الشرطة لجورج فلويد.أقرت المزيد من الإصلاحات في ولاية أريزونا في سبتمبر/ أيلول بعد أن رسم الطلاب البيض صليب معقوف على صور وجوه الطلاب، ووجهوا "تحية هتلر" للطلاب الآسيويين وضايقوهم.
https://sputnikarabic.ae/20221223/صحيفة-دوافع-عنصرية-وراء-هجوم-باريس-الذي-استهدف-الأكراد-1071535985.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

تقرير: تزايد حوادث التمييز العنصري ضد الطلاب في أمريكا

13:34 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / Chandan Khannaإدانة الشرطي السابق الأمريكي تشوفين بقتل المواطن جورج فلويد من أصل أفريقي، وخروج الآلاف إلى الشوارع في مختلف مدن الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفال بهذه المناسبة، 20 أبريل 2021
إدانة الشرطي السابق الأمريكي تشوفين بقتل المواطن جورج فلويد من أصل أفريقي، وخروج الآلاف إلى الشوارع في مختلف مدن الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفال بهذه المناسبة، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / Chandan Khanna
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سجل مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية، ما يقرب من 19 ألف شكوى تمييز في الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2022، أي أكثر من ضعف العام السابق.
وذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن "نظام التعليم الهش" في البلاد يتعامل مع الآثار الدائمة للجائحة ويواجه العنصرية على مستوى البلاد. يقول المسؤولون إن غالبية الشكاوى تزعم التمييز على أساس الإعاقة أو العرق أو الجنس.
اشتباكات متظاهرين مع ضباط شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بعد مقتل 3 أكراد في حادث إطلاق نار في مركز ثقافي كردي بباريس، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
صحيفة: دوافع عنصرية وراء هجوم باريس الذي استهدف الأكراد
23 ديسمبر 2022, 21:35 GMT
البيانات المشار إليها أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، لكن من المقرر أن يصدر مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم تقريره الرسمي في الأشهر المقبلة.
في ولاية أيوا، وافقت إحدى المدارس على إجراء إصلاحات بعد حادثة مضايقة عنصرية، شملت طالبا أبيض ركعب بركبته على زجاجة عصير بلاستيكية في وجود طالب أسود، حيث أخبره الأول: "لا يمكنها التنفس"، في استهزاء بواقعة قتل الشرطة لجورج فلويد.
أقرت المزيد من الإصلاحات في ولاية أريزونا في سبتمبر/ أيلول بعد أن رسم الطلاب البيض صليب معقوف على صور وجوه الطلاب، ووجهوا "تحية هتلر" للطلاب الآسيويين وضايقوهم.
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