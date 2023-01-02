https://sputnikarabic.ae/20230102/تقرير-تزايد-حوادث-التمييز-العنصري-ضد-الطلاب-في-أمريكا-1071852531.html
تقرير: تزايد حوادث التمييز العنصري ضد الطلاب في أمريكا
تقرير: تزايد حوادث التمييز العنصري ضد الطلاب في أمريكا
سجل مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية، ما يقرب من 19 ألف شكوى تمييز في الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2022، أي... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T13:34+0000
2023-01-02T13:34+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن "نظام التعليم الهش" في البلاد يتعامل مع الآثار الدائمة للجائحة ويواجه العنصرية على مستوى البلاد. يقول المسؤولون إن غالبية الشكاوى تزعم التمييز على أساس الإعاقة أو العرق أو الجنس.البيانات المشار إليها أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، لكن من المقرر أن يصدر مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم تقريره الرسمي في الأشهر المقبلة.في ولاية أيوا، وافقت إحدى المدارس على إجراء إصلاحات بعد حادثة مضايقة عنصرية، شملت طالبا أبيض ركعب بركبته على زجاجة عصير بلاستيكية في وجود طالب أسود، حيث أخبره الأول: "لا يمكنها التنفس"، في استهزاء بواقعة قتل الشرطة لجورج فلويد.أقرت المزيد من الإصلاحات في ولاية أريزونا في سبتمبر/ أيلول بعد أن رسم الطلاب البيض صليب معقوف على صور وجوه الطلاب، ووجهوا "تحية هتلر" للطلاب الآسيويين وضايقوهم.
https://sputnikarabic.ae/20221223/صحيفة-دوافع-عنصرية-وراء-هجوم-باريس-الذي-استهدف-الأكراد-1071535985.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تقرير: تزايد حوادث التمييز العنصري ضد الطلاب في أمريكا
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سجل مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية، ما يقرب من 19 ألف شكوى تمييز في الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2022، أي أكثر من ضعف العام السابق.
وذكر تقرير لموقع
"أكسيوس" الأمريكي، أن "نظام التعليم الهش" في البلاد يتعامل مع الآثار الدائمة للجائحة ويواجه العنصرية على مستوى البلاد. يقول المسؤولون إن غالبية الشكاوى تزعم التمييز على أساس الإعاقة أو العرق أو الجنس.
23 ديسمبر 2022, 21:35 GMT
البيانات المشار إليها أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، لكن من المقرر أن يصدر مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم تقريره الرسمي في الأشهر المقبلة.
في ولاية أيوا، وافقت إحدى المدارس على إجراء إصلاحات بعد حادثة مضايقة عنصرية، شملت طالبا أبيض ركعب بركبته على زجاجة عصير بلاستيكية في وجود طالب أسود، حيث أخبره الأول: "لا يمكنها التنفس"، في استهزاء بواقعة قتل الشرطة لجورج فلويد
.
أقرت المزيد من الإصلاحات في ولاية أريزونا في سبتمبر/ أيلول بعد أن رسم الطلاب البيض صليب معقوف على صور وجوه الطلاب، ووجهوا "تحية هتلر" للطلاب الآسيويين وضايقوهم.