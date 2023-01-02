https://sputnikarabic.ae/20230102/جلبت-العار-لألمانيا-وزيرة-الدفاع-الألمانية-تتعرض-لانتقادات-بسبب-خطابها-في-ليلة-رأس-السنة-1071853289.html
"جلبت العار لألمانيا"... وزيرة الدفاع الألمانية تتعرض لانتقادات بسبب خطابها في ليلة رأس السنة
"جلبت العار لألمانيا"... وزيرة الدفاع الألمانية تتعرض لانتقادات بسبب خطابها في ليلة رأس السنة
تعرضت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، لانتقادات بسبب الخطاب الذي ألقته وسط احتفالات ليلة رأس السنة، وتم تصويره في شوارع برلين. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T13:50+0000
2023-01-02T13:50+0000
2023-01-02T13:51+0000
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وقالت لامبرخت في المقطع المنشور بحسابها الشخصي على "إنستغرام" إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى "الكثير من التجارب الخاصة"، وفرصة "عقد لقاءات كثيرة مع أشخاص رائعين ومثيرين للاهتمام".وكتبت صحيفة "Tagesspiegel" الألمانية اليومية، أن خطاب وزيرة الدفاع الألمانية بمناسبة العام الجديد، فشل في "الوصول إلى النغمة الصحيحة"، وجعل الأزمة الأوكرانية تبدو وكأنها "تجربة مهنية مثيرة".بينما قالت صحيفة "بيلد" الألمانية اليومية، إن رسالة لامبرخت، التي كانت مدتها دقيقة، وصُورت من هاتف ذكي "جلبت العار" لألمانيا.وفي مؤتمر صحفي عادي، رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية التعليق على "الفيديو الخاص" الذي بثته كريستين لامبرخت، واكتفى بالقول إنه "لا توجد موارد رسمية" استخدمت في إنتاج مقطع الفيديو.وبعد عامين من حظر الألعاب النارية خلالهما بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، نزل المحتفلون في ألمانيا مرة أخرى إلى الشوارع، لتفجير آلاف الصواريخ والمفرقعات النارية.وواجهت كريستين لامبرخت، وهي العضوة في حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، برئاسة المستشار الألماني أولاف شولتس، انتقادات شديدة في وسائل الإعلام، بسبب رد فعلها على العملية الروسية ودعم ألمانيا البطيء لأوكرانيا.وفي شهر يناير/ كانون الثاني 2022، تعرضت وزيرة الدفاع الألمانية للسخرية، لإعلانها أن بلادها سترسل 5000 خوذة إلى كييف، بدلا من الأسلحة الثقيلة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم
"جلبت العار لألمانيا"... وزيرة الدفاع الألمانية تتعرض لانتقادات بسبب خطابها في ليلة رأس السنة
13:50 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 13:51 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
تعرضت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، لانتقادات بسبب الخطاب الذي ألقته وسط احتفالات ليلة رأس السنة، وتم تصويره في شوارع برلين.
وقالت لامبرخت في المقطع المنشور بحسابها الشخصي على "إنستغرام" إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى "الكثير من التجارب الخاصة"، وفرصة "عقد لقاءات كثيرة مع أشخاص رائعين ومثيرين للاهتمام".
وكتبت صحيفة
"Tagesspiegel" الألمانية اليومية، أن خطاب وزيرة الدفاع الألمانية بمناسبة العام الجديد، فشل في "الوصول إلى النغمة الصحيحة"، وجعل الأزمة الأوكرانية تبدو وكأنها "تجربة مهنية مثيرة".
بينما قالت صحيفة
"بيلد" الألمانية اليومية، إن رسالة لامبرخت، التي كانت مدتها دقيقة، وصُورت من هاتف ذكي "جلبت العار" لألمانيا.
وفي مؤتمر صحفي عادي، رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية التعليق على "الفيديو الخاص" الذي بثته كريستين لامبرخت، واكتفى بالقول إنه "لا توجد موارد رسمية" استخدمت في إنتاج مقطع الفيديو.
وبعد عامين من حظر الألعاب النارية خلالهما بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، نزل المحتفلون في ألمانيا مرة أخرى إلى الشوارع، لتفجير آلاف الصواريخ والمفرقعات النارية.
وواجهت كريستين لامبرخت، وهي العضوة في حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، برئاسة المستشار الألماني أولاف شولتس، انتقادات شديدة في وسائل الإعلام، بسبب رد فعلها على العملية الروسية ودعم ألمانيا البطيء لأوكرانيا.
وفي شهر يناير/ كانون الثاني 2022، تعرضت وزيرة الدفاع الألمانية للسخرية، لإعلانها أن بلادها سترسل 5000 خوذة إلى كييف، بدلا من الأسلحة الثقيلة.