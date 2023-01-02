https://sputnikarabic.ae/20230102/حجم-استثمارات-الدول-العربية-في-مصر-1071854700.html
حجم استثمارات الدول العربية في مصر
حجم استثمارات الدول العربية في مصر
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر ارتفاع قيمة استثمارات الدول العربية في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 164.5%. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T14:06+0000
2023-01-02T14:06+0000
2023-01-02T14:06+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071854531_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_8ded2589b94e72f1adc6b7ac15cbdd9c.png
ارتفعت من 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2020، إلى نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071854531_355:0:1412:793_1920x0_80_0_0_8e0f8646eb56f30b4942586a76a6b101.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
حجم استثمارات الدول العربية في مصر
تابعنا عبر
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر ارتفاع قيمة استثمارات الدول العربية في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 164.5%.
ارتفعت من 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2020، إلى نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار.