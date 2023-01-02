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https://sputnikarabic.ae/20230102/حجم-استثمارات-الدول-العربية-في-مصر-1071854700.html
حجم استثمارات الدول العربية في مصر
حجم استثمارات الدول العربية في مصر
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر ارتفاع قيمة استثمارات الدول العربية في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 164.5%. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T14:06+0000
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ارتفعت من 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2020، إلى نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

حجم استثمارات الدول العربية في مصر

14:06 GMT 02.01.2023
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر ارتفاع قيمة استثمارات الدول العربية في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 164.5%.
حجم استثمارات الدول العربية في مصر - سبوتنيك عربي
ارتفعت من 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2020، إلى نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار.
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