https://sputnikarabic.ae/20230102/خبير-عسكري-إسرائيل-رقم-أساسي-في-مسرح-العمليات-في-الحرب-السورية-1071856407.html

خبير عسكري: إسرائيل رقم أساسي في مسرح العمليات في الحرب السورية

خبير عسكري: إسرائيل رقم أساسي في مسرح العمليات في الحرب السورية

تحدّثنا في حلقة اليوم عن عدة مواضيع: وزير الدفاع الروسي يؤكد أن 2023 هي سنة النصر الحتمي؛ الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على محيط دمشق؛ "أنصار... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T14:47+0000

2023-01-02T14:47+0000

2023-01-02T14:50+0000

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بلا قيود

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خبير عسكري: إسرائيل رقم أساسي في مسرح العمليات في الحرب السورية خبير عسكري: إسرائيل رقم أساسي في مسرح العمليات في الحرب السورية

أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية، وذلك بعد استهدافه من قبل إسرائيل.يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بشأن أسباب الهجوم الإسرائيلي على سوريا:وأشار حطيط إلى أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تريد أن تثبت سياسة نتنياهو، وأنه مستمر في انتهاج استراتيجية إسرائيل بالحضور والعدوان على سوريا"، لافتا إلى "أن القول بأن العدوان سببه الوجود الإيراني، وبحركة السلاح الإيراني إلى سوريا، فإن هذا التبرير ضعيف وغير واقعي، لأن مثل هذا العدوان ليس من شأنه أن يحدّ من أي حركة تقوم بها إيران تجاه سوريا، لأن لديها القدرة والمخارج على إخفاء الحركة والمحافظة على فعاليتها".عضو مجلس الشورى السعودي السابق: النساء في المملكة يستعدن مكانتهنتجربة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية وفي خطوة جديدة نحو توطين الكفاءات وتمكين المرأة السعودية بقطاع النقل، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين.حول هذا الموضوع، تحدّث عضو مجلس الشورى السعودي السابق، الدكتور محمد آل زلفى لبرنامج "بلا قيود":وأشار الدكتور آل زلفى إلى "أن هذه الخطوات والمجهودات التي تقوم بها المملكة على مدى السنوات الأخيرة، هي ضمن مساعيها نحو إعادة المكانة الأساسية للمرأة السعودية ومنحها حقوقها التي تستحقها وحمايتها من كل معتدي، واليوم المرأة السعودية تسعى لأن تكون عنصر فاعل في المجتمع وتعمل وتؤمّن احتياجاتها ولا تريد أن تكون عالة على الزوج أو أحد أفراد أسرتها وتسعد بذلك نفسها ومن حولها".التفاصيل في الملف الصوتي...

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