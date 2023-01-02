https://sputnikarabic.ae/20230102/خبير-عسكري-إسرائيل-رقم-أساسي-في-مسرح-العمليات-في-الحرب-السورية-1071856407.html
خبير عسكري: إسرائيل رقم أساسي في مسرح العمليات في الحرب السورية
خبير عسكري: إسرائيل رقم أساسي في مسرح العمليات في الحرب السورية
تحدّثنا في حلقة اليوم عن عدة مواضيع: وزير الدفاع الروسي يؤكد أن 2023 هي سنة النصر الحتمي؛ الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على محيط دمشق؛ "أنصار... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T14:47+0000
2023-01-02T14:47+0000
2023-01-02T14:50+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071856233_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_f4bde5e1d709ace72defaff37e304538.png
خبير عسكري: إسرائيل رقم أساسي في مسرح العمليات في الحرب السورية
خبير عسكري: إسرائيل رقم أساسي في مسرح العمليات في الحرب السورية
أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية، وذلك بعد استهدافه من قبل إسرائيل.يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بشأن أسباب الهجوم الإسرائيلي على سوريا:وأشار حطيط إلى أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تريد أن تثبت سياسة نتنياهو، وأنه مستمر في انتهاج استراتيجية إسرائيل بالحضور والعدوان على سوريا"، لافتا إلى "أن القول بأن العدوان سببه الوجود الإيراني، وبحركة السلاح الإيراني إلى سوريا، فإن هذا التبرير ضعيف وغير واقعي، لأن مثل هذا العدوان ليس من شأنه أن يحدّ من أي حركة تقوم بها إيران تجاه سوريا، لأن لديها القدرة والمخارج على إخفاء الحركة والمحافظة على فعاليتها".عضو مجلس الشورى السعودي السابق: النساء في المملكة يستعدن مكانتهنتجربة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية وفي خطوة جديدة نحو توطين الكفاءات وتمكين المرأة السعودية بقطاع النقل، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين.حول هذا الموضوع، تحدّث عضو مجلس الشورى السعودي السابق، الدكتور محمد آل زلفى لبرنامج "بلا قيود":وأشار الدكتور آل زلفى إلى "أن هذه الخطوات والمجهودات التي تقوم بها المملكة على مدى السنوات الأخيرة، هي ضمن مساعيها نحو إعادة المكانة الأساسية للمرأة السعودية ومنحها حقوقها التي تستحقها وحمايتها من كل معتدي، واليوم المرأة السعودية تسعى لأن تكون عنصر فاعل في المجتمع وتعمل وتؤمّن احتياجاتها ولا تريد أن تكون عالة على الزوج أو أحد أفراد أسرتها وتسعد بذلك نفسها ومن حولها".التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071856233_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_07e5d19e6b6be0ad4251971541da6c8c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير عسكري: إسرائيل رقم أساسي في مسرح العمليات في الحرب السورية
14:47 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 14:50 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم عن عدة مواضيع: وزير الدفاع الروسي يؤكد أن 2023 هي سنة النصر الحتمي؛ الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على محيط دمشق؛ "أنصار الله" اليمنية تحذّر من هشاشة الهدنة؛ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؛ مجمّع "سونلغاز" الجزائري يتولّى توريد الطاقة الكهربائية إلى ليبيا.
أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية، وذلك بعد استهدافه من قبل إسرائيل.
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بشأن أسباب الهجوم الإسرائيلي على سوريا:
"إنّ هذا العدوان الذي ارتكبته إسرائيل بحق سوريا، واستهدفت به مطار دمشق الدولي، يمكن وصفه، بأنه مرتبط بسلسلة الاعتداءات التي بدأت بها إسرائيل منذ عام 2011، مع بداية الحرب الكونية على البلاد، من أجل تأكيد وجودها المباشر في الميدان السوري، وبأنها رقم أساسي في مسرح العمليات".
وأشار حطيط إلى أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تريد أن تثبت سياسة نتنياهو، وأنه مستمر في انتهاج استراتيجية إسرائيل بالحضور والعدوان على سوريا"، لافتا إلى "أن القول بأن العدوان سببه الوجود الإيراني، وبحركة السلاح الإيراني إلى سوريا، فإن هذا التبرير ضعيف وغير واقعي، لأن مثل هذا العدوان ليس من شأنه أن يحدّ من أي حركة تقوم بها إيران تجاه سوريا، لأن لديها القدرة والمخارج على إخفاء الحركة والمحافظة على فعاليتها".
عضو مجلس الشورى السعودي السابق: النساء في المملكة يستعدن مكانتهن
تجربة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية وفي خطوة جديدة نحو توطين الكفاءات وتمكين المرأة السعودية بقطاع النقل، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين.
حول هذا الموضوع، تحدّث عضو مجلس الشورى السعودي السابق، الدكتور محمد آل زلفى لبرنامج "بلا قيود":
"إن ما يحدث في المملكة من انفتاح وتطوير وعودة المجتمع إلى وضعه الطبيعي قبل ما يسمى بـ "الصحوة" وقبل أن يظهر "الإسلام السياسي"، تعرضت المرأة للكثير من التهميش والأذى والمآسي للأسف، واليوم ما نعيشه في هذا العصر الجميل بقيادة الأمير الشاب محمد بن سلمان وبدعم قويّ من والده العظيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد استعادت المرأة مكانتها وهي اليوم تشارك في كل مناحي الحياة في المملكة سواء في المجالات الطبية، الاقتصادية، الهندسة وغيرها، ومن ضمنها قيادة المرأة للقطار أو أي وسيلة من وسائل النقل، فمشاركة 32 امرأة في قيادة قطار الحرمين تعتبر خطوة جيدة وإعادة الحق لأصحابه، فالمرأة نصف المجتمع".
وأشار الدكتور آل زلفى إلى "أن هذه الخطوات والمجهودات التي تقوم بها المملكة على مدى السنوات الأخيرة، هي ضمن مساعيها نحو إعادة المكانة الأساسية للمرأة السعودية ومنحها حقوقها التي تستحقها وحمايتها من كل معتدي، واليوم المرأة السعودية تسعى لأن تكون عنصر فاعل في المجتمع وتعمل وتؤمّن احتياجاتها ولا تريد أن تكون عالة على الزوج أو أحد أفراد أسرتها وتسعد بذلك نفسها ومن حولها".
التفاصيل في الملف الصوتي...