https://sputnikarabic.ae/20230102/دبي-تلغي-مؤقتا-ضريبة-قدرها-30-على-شراء-الكحول-في-خطوة-تبدو-داعمة-للسياحة-1071857168.html
دبي تلغي "مؤقتا" ضريبة قدرها 30% على شراء الكحول في خطوة تبدو داعمة للسياحة
دبي تلغي "مؤقتا" ضريبة قدرها 30% على شراء الكحول في خطوة تبدو داعمة للسياحة
أعلنت بلدية دبي إلغاء ضريبة كانت مفروضة على المشروبات الكحولية، قدرها 30 %، في خطوة تبدو داعمة لقطاع السياحة. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T15:11+0000
2023-01-02T15:11+0000
2023-01-02T15:11+0000
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وأوضحت البلدية بتغريدة على تويتر "توقف بشكل مؤقت تحصيل رسم بلدية دبي 30% من شركات المشروبات الكحولية لمدة سنة واحدة من بداية 01/01/2023 إلى نهاية 31/12/2023".وأضافت "تم إخطار الشركات المصرح لها بالبيع في إمارة دبي بهذا القرار لاتخاذ اللازم".ووصفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الخطوة بأنها تجربة لمدة عام واحد، نقلاً عن قائمين على صناعة الكحول في دبي لدى إخطارهم بالقرار.ويرى كثيرون في خطوة إلغاء ضريبة الكحول، محاولة لجعل دبي أكثر جذبا للأجانب، في ظل منافسة محتدمة في هذا المضمار من دول مجاورة.وأعلنت الشركتان القائمتان على توزيع الكحول في دبي -إم إم آي وأفريكان آند إيسترن- أن أثر قرار إلغاء الضريبة سينعكس على أسعار الاستهلاك.وتعتبر السياحة شريان حياة اقتصاد دبي المعروفة بفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة.وزار أكثر من 12 مليون سائح دبي في 11 شهرا من عام 2022، بحسب أرقام صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة.ويمنع قانونيا استهلاك الكحول لمن هم دون سن 21 في الإمارات، وتحظر إمارة الشارقة الكحول بشكل تام.ويشكّل الأجانب حوالي 90 في المئة من سكان الإمارات البالغ عددهم 10 ملايين.
https://sputnikarabic.ae/20201109/تفاصيل-قانون-إلغاء-جرم-شرب-الكحول-في-الإمارات-وتعديلات-الزواج-والطلاق-1047125026.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي, العالم العربي
دبي تلغي "مؤقتا" ضريبة قدرها 30% على شراء الكحول في خطوة تبدو داعمة للسياحة
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أعلنت بلدية دبي إلغاء ضريبة كانت مفروضة على المشروبات الكحولية، قدرها 30 %، في خطوة تبدو داعمة لقطاع السياحة.
وأوضحت البلدية بتغريدة على تويتر "توقف بشكل مؤقت تحصيل رسم بلدية دبي 30% من شركات المشروبات الكحولية لمدة سنة واحدة من بداية 01/01/2023 إلى نهاية 31/12/2023".
وأضافت "تم إخطار الشركات المصرح لها بالبيع في إمارة دبي بهذا القرار لاتخاذ اللازم".
ووصفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الخطوة بأنها تجربة لمدة عام واحد، نقلاً عن قائمين على صناعة الكحول في دبي لدى إخطارهم بالقرار.
ويرى كثيرون في خطوة إلغاء ضريبة الكحول، محاولة لجعل دبي أكثر جذبا للأجانب، في ظل منافسة محتدمة في هذا المضمار من دول مجاورة.
وأعلنت الشركتان القائمتان على توزيع الكحول في دبي -إم إم آي وأفريكان آند إيسترن- أن أثر قرار إلغاء الضريبة سينعكس على أسعار الاستهلاك.
وتعتبر السياحة شريان حياة اقتصاد دبي المعروفة بفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة.
وزار أكثر من 12 مليون سائح دبي في 11 شهرا من عام 2022، بحسب أرقام صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة.
ويمنع قانونيا استهلاك الكحول لمن هم دون سن 21 في الإمارات، وتحظر إمارة الشارقة الكحول بشكل تام.
ويشكّل الأجانب حوالي 90 في المئة من سكان الإمارات البالغ عددهم 10 ملايين.