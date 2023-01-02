https://sputnikarabic.ae/20230102/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-أخبرت-زلينسكي-أن-الاتحاد-الأوروبي-يقف-بجانبه-طالما-اقتضى-الأمر-1071856780.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: أخبرت زلينسكي أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانبه طالما اقتضى الأمر
رئيسة المفوضية الأوروبية: أخبرت زلينسكي أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانبه طالما اقتضى الأمر
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها أجرت أول محادثة هاتفية مع زيلينسكي في العام الجديد... 2023. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T15:06+0000
2023-01-02T15:06+0000
2023-01-02T15:06+0000
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ووفق ما نشرته أورسولا عبر حسابها في موقع تويتر، اليوم الإثنين، قالت أورسولا إنها أجرت أول محادثة هاتفية لها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في عام 2023، مشيرة إلى أنها أكدت له دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده.وقالت: "في المكالمة الأولى بالعام الجديد مع الرئيس زيلينسكي، نقلت دعمي الصادق وأطيب تمنياتي للشعب الأوكراني في عام 2023، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبك طالما يتطلب الأمر".وأضاف أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق بالفعل على آلية جديدة لمساعدة أوكرانيا في عام 2023 بمبلغ 18 مليار يورو (19.1 مليار دولار).طالع أيضا: المفوضية الأوروبية: على أوكرانيا "حل الواجب المنزلي" قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي
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العالم, المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا
العالم, المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: أخبرت زلينسكي أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانبه طالما اقتضى الأمر
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها أجرت أول محادثة هاتفية مع زيلينسكي في العام الجديد... 2023.
ووفق ما نشرته أورسولا عبر حسابها في موقع تويتر، اليوم الإثنين، قالت أورسولا إنها أجرت
أول محادثة هاتفية لها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في عام 2023، مشيرة إلى أنها أكدت له دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده.
وقالت: "في المكالمة الأولى بالعام الجديد مع الرئيس زيلينسكي، نقلت دعمي الصادق
وأطيب تمنياتي للشعب الأوكراني في عام 2023، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبك طالما يتطلب الأمر".
في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشف البنك الوطني الأوكراني أن المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والعسكرية والإنسانية الرسمية المعلن عنها والمقدمة لأوكرانيا في عام 2022 قد تجاوز 120 مليار دولار.
وأضاف أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق بالفعل على آلية جديدة لمساعدة أوكرانيا في عام 2023 بمبلغ 18 مليار يورو (19.1 مليار دولار).