عربي
https://sputnikarabic.ae/20230102/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-أخبرت-زلينسكي-أن-الاتحاد-الأوروبي-يقف-بجانبه-طالما-اقتضى-الأمر-1071856780.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: أخبرت زلينسكي أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانبه طالما اقتضى الأمر
رئيسة المفوضية الأوروبية: أخبرت زلينسكي أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانبه طالما اقتضى الأمر
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها أجرت أول محادثة هاتفية مع زيلينسكي في العام الجديد... 2023. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T15:06+0000
2023-01-02T15:06+0000
العالم
المفوضية الأوروبية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/17/1048780629_0:101:2759:1653_1920x0_80_0_0_aa1af950bd7d929b1aa893bc3b8468de.jpg
ووفق ما نشرته أورسولا عبر حسابها في موقع تويتر، اليوم الإثنين، قالت أورسولا إنها أجرت أول محادثة هاتفية لها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في عام 2023، مشيرة إلى أنها أكدت له دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده.وقالت: "في المكالمة الأولى بالعام الجديد مع الرئيس زيلينسكي، نقلت دعمي الصادق وأطيب تمنياتي للشعب الأوكراني في عام 2023، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبك طالما يتطلب الأمر".وأضاف أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق بالفعل على آلية جديدة لمساعدة أوكرانيا في عام 2023 بمبلغ 18 مليار يورو (19.1 مليار دولار).طالع أيضا: المفوضية الأوروبية: على أوكرانيا "حل الواجب المنزلي" قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/17/1048780629_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_acfebb99648cc8e3f1da39dfd3b6e46b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا
العالم, المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية: أخبرت زلينسكي أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانبه طالما اقتضى الأمر

15:06 GMT 02.01.2023
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبرTelegram
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها أجرت أول محادثة هاتفية مع زيلينسكي في العام الجديد... 2023.
ووفق ما نشرته أورسولا عبر حسابها في موقع تويتر، اليوم الإثنين، قالت أورسولا إنها أجرت أول محادثة هاتفية لها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في عام 2023، مشيرة إلى أنها أكدت له دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده.
وقالت: "في المكالمة الأولى بالعام الجديد مع الرئيس زيلينسكي، نقلت دعمي الصادق وأطيب تمنياتي للشعب الأوكراني في عام 2023، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبك طالما يتطلب الأمر".

في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشف البنك الوطني الأوكراني أن المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والعسكرية والإنسانية الرسمية المعلن عنها والمقدمة لأوكرانيا في عام 2022 قد تجاوز 120 مليار دولار.

وأضاف أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق بالفعل على آلية جديدة لمساعدة أوكرانيا في عام 2023 بمبلغ 18 مليار يورو (19.1 مليار دولار).
طالع أيضا: المفوضية الأوروبية: على أوكرانيا "حل الواجب المنزلي" قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала