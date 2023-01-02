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https://sputnikarabic.ae/20230102/رئيس-الحشد-الشعبي-هناك-مؤامرات-لكسر-إرادة-الأمة-العراقية-1071869135.html
رئيس هيئة الحشد الشعبي: هناك مؤامرات لكسر إرادة الأمة العراقية
رئيس هيئة الحشد الشعبي: هناك مؤامرات لكسر إرادة الأمة العراقية
قال فالح فياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إنه يجب رسم خارطة طريق مستقبلية للحشد، الذي يمثل قوة تساهم في حماية المؤسسات الدستورية في البلاد. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T21:53+0000
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جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المشاركة في فعاليات الوقفة الاستذكارية لليلة الشهداء قرب مطار بغداد الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الإثنين.وأوضح فياض أن هيئة الحشد ساهمت في حماية الدولة ونظامها الدستوري، مشيرا إلى أنها مؤسسة لها خصوصية.وتابع: "الحشد الشعبي يمثل قوة عسكرية تحمي مؤسسات الدولة ولا تستأثر بالقرار".وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أن الحشد سيبقى بعيدا عن الممارسات السياسية، لكنه أشار إلى وجود مؤامرات لكسر إرادة الأمة العراقية.وقال فالح فياض إن جريمة قتل شهداء النصر مدبرة، مشيرا إلى أن ثأر الحشد هو الحفاظ على خط شهداء النصر وإرثهم.ولفت فياض إلى أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، كان له مكانة في قلوب ملايين الأشخاص.يذكر أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة صاروخية أدت إلى اغتیال قاسم سليمان، قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قرب مطار بغداد الدولي في الـ 3 من يناير/ كانون الثاني عام 2020.كما تم اغتيال أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، في نفس العملية مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي ردت بعد أيام من الاغتيال، بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس هيئة الحشد الشعبي: هناك مؤامرات لكسر إرادة الأمة العراقية

21:53 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 21:57 GMT 02.01.2023)
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeسيارة مع صورة لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ولنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس خلال مراسم التشييع في بغداد، العراق 4 يناير 2020
سيارة مع صورة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ولنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس خلال مراسم التشييع في بغداد، العراق 4 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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قال فالح فياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إنه يجب رسم خارطة طريق مستقبلية للحشد، الذي يمثل قوة تساهم في حماية المؤسسات الدستورية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المشاركة في فعاليات الوقفة الاستذكارية لليلة الشهداء قرب مطار بغداد الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الإثنين.
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وأوضح فياض أن هيئة الحشد ساهمت في حماية الدولة ونظامها الدستوري، مشيرا إلى أنها مؤسسة لها خصوصية.
وتابع: "الحشد الشعبي يمثل قوة عسكرية تحمي مؤسسات الدولة ولا تستأثر بالقرار".
وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أن الحشد سيبقى بعيدا عن الممارسات السياسية، لكنه أشار إلى وجود مؤامرات لكسر إرادة الأمة العراقية.
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وقال فالح فياض إن جريمة قتل شهداء النصر مدبرة، مشيرا إلى أن ثأر الحشد هو الحفاظ على خط شهداء النصر وإرثهم.
ولفت فياض إلى أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، كان له مكانة في قلوب ملايين الأشخاص.
يذكر أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة صاروخية أدت إلى اغتیال قاسم سليمان، قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قرب مطار بغداد الدولي في الـ 3 من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
كما تم اغتيال أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، في نفس العملية مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي ردت بعد أيام من الاغتيال، بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
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