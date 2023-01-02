https://sputnikarabic.ae/20230102/رئيس-حكومة-الوحدة-الليبية-العام-الجاري-سيكون-عام-إجراء-الانتخابات-1071845323.html

رئيس حكومة الوحدة الليبية: العام الجاري سيكون عام إجراء الانتخابات

رئيس حكومة الوحدة الليبية: العام الجاري سيكون عام إجراء الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، أن العام الجاري سيكون عام إجراء الانتخابات وبناء المؤسسات في البلاد. 02.01.2023, سبوتنيك عربي

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بنغازي - سبوتنيك. وقال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "العام الجاري سيكون عام إجراء الانتخابات ولا بد من الاستمرار في بناء المؤسسات".هذا وكشف المجلس الرئاسي الليبي، أمس الأحد، أن "الاجتماع الثلاثي مع مجلسي النواب والدولة سينعقد في غدامس يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري"، مؤكدا أنه "يعمل على التحضير لعقد مؤتمر وطني للمصالحة دون إقصاء".وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، في تصريحات مع التلفزيون العربي، إن "سبب استمرار الأزمة في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات"، مشيرة إلى أن "المجلس الرئاسي أطلق مبادرة لحل وعلاج الركود السياسي في ليبيا وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن المسار الانتخابي".وكشفت أن "البعثة الأممية للدعم في ليبيا رحبت بالمبادرة"، وحثت الأطراف المعنية على الانخراط فيها والانضمام إليها لتحريك العملية السياسية في البلاد.وقالت إن "المجلس الرئاسي هو من يتولى ملف المصالحة، وقد ضمنها برؤية إستراتيجية"، مشددة على أن المصالحة لا تنجح من دون مشاركة الجميع.وأكدت وهيبة أن "دعوة سيف الإسلام القذافي لمؤتمر المصالحة، تمت عن طريق، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دونيس ساسو نقيسو، كون هذا الأخير رئيس اللجنة الإفريقية المعنية بالملف الليبي، وسيكون القذافي ممثلًا بمندوبين عن تياره، سيشاركون بلجان عمل كجميع الأطراف السياسية الفاعلة بليبيا".وكانت وهيبة قالت، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن المجلس يعتزم عقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.سيعقد المجلس مؤتمرا جامعا موسعا سيكون هو المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا، وستشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية ممثلة في رجال ونساء يضعون توصياتهم وقراراتهم عن المصالحة عبر لجان مختصة تقود مسار المصالحة وتضمن المشاركة والملكية المحلية له، وسيسبقه مؤتمر تحضيري يمهد للمؤتمر الأول للمصالحة.

https://sputnikarabic.ae/20230101/المجلس-الرئاسي-الليبي-يعلن-التحضير-لعقد-مؤتمر-وطني-للمصالحة-ويؤكد-حضور-سيف-الإسلام-القذافي-1071829733.html

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