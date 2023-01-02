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https://sputnikarabic.ae/20230102/رئيس-كوريا-الجنوبية-مؤتمرات-القمة-بين-الشمال-والجنوب-للعرض-فقط-والناس-سئموا-منها-1071843737.html
رئيس كوريا الجنوبية: مؤتمرات القمة بين الشمال والجنوب "للعرض فقط" والناس سئموا منها
رئيس كوريا الجنوبية: مؤتمرات القمة بين الشمال والجنوب "للعرض فقط" والناس سئموا منها
قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الاثنين، إن الناس سئموا من القمم بين قادة كوريا الجنوبية والشمالية، معتبرا إياها أنها "للعرض فقط". 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T09:26+0000
2023-01-02T09:26+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن يون: "أعتقد أن الناس سئموا قليلا من القمم المخصصة للعرض فقط، علينا أن نبدأ بالحوار حول القضايا الإنسانية، وفتح الباب للاتصال والحوار بين الجنوب والشمال".وأشار يون إلى أنه "لا يوجد سبب لرفض فكرة عقد مؤتمرات القمة، على الرغم من ضرورة إجراء مناقشات سابقة لضمان نتيجة مفيدة للاجتماع".وأصبح الوضع في شبه الجزيرة الكورية أكثر توترا، إذ أمر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي بتطوير نظام صاروخي باليستي جديد عابر للقارات، لتوجيه ضربة نووية انتقامية سريعة.كما قال إن أمريكا تخلق "نسخة آسيوية" من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحجة تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان.وردا على ذلك، قالت سيئول إن الإجراءات التي أعلنتها بيونغ يانغ كانت "سخيفة"، ولن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.وفي الوقت نفسه، أشار الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، كيم جون، إلى أن بلاده ستواصل "بثبات" تعزيز الجهود للعودة إلى الحوار مع الشمال.
https://sputnikarabic.ae/20230101/وزارة-دفاع-كوريا-الجنوبية-تحذر-من-نهاية-نظام-جارتها-الشمالية-في-حال-قيامها-بأي-محاولة-نووية-1071812172.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم

رئيس كوريا الجنوبية: مؤتمرات القمة بين الشمال والجنوب "للعرض فقط" والناس سئموا منها

09:26 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUNرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUN
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قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الاثنين، إن الناس سئموا من القمم بين قادة كوريا الجنوبية والشمالية، معتبرا إياها أنها "للعرض فقط".
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن يون: "أعتقد أن الناس سئموا قليلا من القمم المخصصة للعرض فقط، علينا أن نبدأ بالحوار حول القضايا الإنسانية، وفتح الباب للاتصال والحوار بين الجنوب والشمال".
وأشار يون إلى أنه "لا يوجد سبب لرفض فكرة عقد مؤتمرات القمة، على الرغم من ضرورة إجراء مناقشات سابقة لضمان نتيجة مفيدة للاجتماع".
جنود في جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
وزارة دفاع كوريا الجنوبية تحذر من "نهاية" نظام جارتها الشمالية في حال قيامها بأي محاولة نووية
أمس, 08:14 GMT
وأصبح الوضع في شبه الجزيرة الكورية أكثر توترا، إذ أمر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي بتطوير نظام صاروخي باليستي جديد عابر للقارات، لتوجيه ضربة نووية انتقامية سريعة.
كما قال إن أمريكا تخلق "نسخة آسيوية" من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحجة تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان.
وردا على ذلك، قالت سيئول إن الإجراءات التي أعلنتها بيونغ يانغ كانت "سخيفة"، ولن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.
وفي الوقت نفسه، أشار الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، كيم جون، إلى أن بلاده ستواصل "بثبات" تعزيز الجهود للعودة إلى الحوار مع الشمال.
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