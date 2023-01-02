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https://sputnikarabic.ae/20230102/سوريا-تطالب-مجلس-الأمن-الدولي-بالتحرك-ضد-الاعتداءات-الإسرائيلية-بعد-قصف-مطار-دمشق-1071861144.html
سوريا تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك ضد الاعتداءات الإسرائيلية بعد قصف مطار دمشق
سوريا تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك ضد الاعتداءات الإسرائيلية بعد قصف مطار دمشق
طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتحرك العاجل ضدها، وذلك بعد ساعات من استهداف مطار... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T16:34+0000
2023-01-02T16:35+0000
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دمشق - سبوتنيك. وصرحت وزارة الخارجية السورية في بيان لها أن "سوريا تطالب مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة القائمين بها وعدم تكرارها".وأضافت الخارجية السورية أنه "في الوقت الذي تحتفل فيه شعوب الأمم المتحدة بأعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة وتتطلع لعام تتراجع فيه الأزمات ويسوده السلام والرفاه والاستقرار أبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تضيف اعتداء جديداً لسلجها الحافل بأعمال العدوان وانتهاكات القانون الدولي ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".وأشارت الخارجية السورية بحسب البيان، إلى أن "العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي ليس إلا حلقة جديدة من حلقات الجرائم الإسرائيلية والاستهداف المباشر لسوريا وشعبها الصامد المتمسك بالدفاع عن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية".وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت صباح اليوم مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ومحيطه ما أسفر أيضا عن خروج المطار عن الخدمة قبيل إعلان وزارة النقل السورية عودته إلى الخدمة مجددا في وقت لاحق بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف.وتتعرض عدة مواقع في سوريا إلى ضربات جوية بين الحين والآخر، تتهم دمشق الجيش الإسرائيلي بتنفيذها، لكن تل أبيب ترفض تأكيد أو نفي مسؤوليتها عن تلك الضربات بشكل رسمي، والتي يُقال إنها تستهدف بها مواقع ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو "حزب الله" اللبناني.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20230102/سوريا-مقتل-عسكريين-اثنين-وإصابة-مثلهما--وخروج-مطار-دمشق-الدولي-عن-الخدمة-جراء-العدوان-الإسرائيلي-1071837540.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل

سوريا تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك ضد الاعتداءات الإسرائيلية بعد قصف مطار دمشق

16:34 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 16:35 GMT 02.01.2023)
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© Sputnik . Mohammad Damour
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طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتحرك العاجل ضدها، وذلك بعد ساعات من استهداف مطار دمشق الدولي بقصف إسرائيلي.
دمشق - سبوتنيك. وصرحت وزارة الخارجية السورية في بيان لها أن "سوريا تطالب مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة القائمين بها وعدم تكرارها".
وأضافت الخارجية السورية أنه "في الوقت الذي تحتفل فيه شعوب الأمم المتحدة بأعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة وتتطلع لعام تتراجع فيه الأزمات ويسوده السلام والرفاه والاستقرار أبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تضيف اعتداء جديداً لسلجها الحافل بأعمال العدوان وانتهاكات القانون الدولي ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت الخارجية السورية بحسب البيان، إلى أن "العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي ليس إلا حلقة جديدة من حلقات الجرائم الإسرائيلية والاستهداف المباشر لسوريا وشعبها الصامد المتمسك بالدفاع عن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية".
انفجارات ضخمة في محيط مطار دمشق الدولي (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
سوريا.. خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة ومقتل عسكريين اثنين جراء العدوان الإسرائيلي
00:16 GMT
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت صباح اليوم مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ومحيطه ما أسفر أيضا عن خروج المطار عن الخدمة قبيل إعلان وزارة النقل السورية عودته إلى الخدمة مجددا في وقت لاحق بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف.
وتتعرض عدة مواقع في سوريا إلى ضربات جوية بين الحين والآخر، تتهم دمشق الجيش الإسرائيلي بتنفيذها، لكن تل أبيب ترفض تأكيد أو نفي مسؤوليتها عن تلك الضربات بشكل رسمي، والتي يُقال إنها تستهدف بها مواقع ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو "حزب الله" اللبناني.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.
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