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https://sputnikarabic.ae/20230102/شركة-بايكار-التركية-وقعنا-عقودا-لتوريد-طائرات-مسيرة-إلى-18-دولة-في-2022-1071862670.html
شركة "بايكار" التركية: وقعنا عقودا لتوريد طائرات مسيرة إلى 18 دولة في 2022
شركة "بايكار" التركية: وقعنا عقودا لتوريد طائرات مسيرة إلى 18 دولة في 2022
قال رئيس مجلس إدارة وكبير التقنيين في شركة الدفاع التركية "بايكار" المتخصصة في الطائرات دون طيار، سلجوق بايراكتار، إن الشركة وقعت عقودا جديدة مع 18 دولة في عام... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T17:14+0000
2023-01-02T17:14+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وفي منشور على حساب بايراكتار على منصة "تويتر"، ذكر أن الشركة وقعت عقود تصدير جديدة مع 18 دولة خلال العام الماضي.وبذلك، بلغ إجمالي عدد الدول التي أبدت اهتماما بمنتجات الشركة 27 دولة. ما يصل إلى 99.3% من دخل بايكار يأتي من الصادرات، بحسب المنشور.تأسست شركة "بايكار" في عام 1984، وأصبحت شركة تركية رائدة في تصنيع الطائرات دون طيار. من بين أبرز منتجاتها طائرة "بيرقدار" المسيرة.ساهم الاستخدام المكثف لطائراتها في نجاح الهجوم الأذربيجاني في منطقة ناغورني قرة باغ التي يهيمن عليها الأرمن في عام 2020، حيث افتقرت القوات الأرمينية إلى أنظمة دفاع جوي قادرة على مواجهة الطائرات المسيرة من باكو.في العام الماضي، ذكرت تقارير أن شركة الدفاع التركية "بايكار" سلمت الإمارات 20 طائرة مسيرة مسلحة في شهر سبتمبر/ أيلول، فيما طلبت السعودية أيضا الحصول على الطائرات وبناء مصنع لإنتاجها.
https://sputnikarabic.ae/20221216/تركيا-تعلن-نجاح-إطلاق-أول-صاروخ-محلي-الصنع-أسرع-من-الصوت-من-مسيرة-فيديو-1071280270.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم, العالم, رصد عسكري

شركة "بايكار" التركية: وقعنا عقودا لتوريد طائرات مسيرة إلى 18 دولة في 2022

17:14 GMT 02.01.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورطائرات تركية بدون طيار من طراز "بيرقدار"
طائرات تركية بدون طيار من طراز بيرقدار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© Sputnik . Стрингер
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قال رئيس مجلس إدارة وكبير التقنيين في شركة الدفاع التركية "بايكار" المتخصصة في الطائرات دون طيار، سلجوق بايراكتار، إن الشركة وقعت عقودا جديدة مع 18 دولة في عام 2022، بصادرات بلغت 1.18 مليار دولار.
أنقرة - سبوتنيك. وفي منشور على حساب بايراكتار على منصة "تويتر"، ذكر أن الشركة وقعت عقود تصدير جديدة مع 18 دولة خلال العام الماضي.
وبذلك، بلغ إجمالي عدد الدول التي أبدت اهتماما بمنتجات الشركة 27 دولة. ما يصل إلى 99.3% من دخل بايكار يأتي من الصادرات، بحسب المنشور.
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تأسست شركة "بايكار" في عام 1984، وأصبحت شركة تركية رائدة في تصنيع الطائرات دون طيار. من بين أبرز منتجاتها طائرة "بيرقدار" المسيرة.
ساهم الاستخدام المكثف لطائراتها في نجاح الهجوم الأذربيجاني في منطقة ناغورني قرة باغ التي يهيمن عليها الأرمن في عام 2020، حيث افتقرت القوات الأرمينية إلى أنظمة دفاع جوي قادرة على مواجهة الطائرات المسيرة من باكو.
في العام الماضي، ذكرت تقارير أن شركة الدفاع التركية "بايكار" سلمت الإمارات 20 طائرة مسيرة مسلحة في شهر سبتمبر/ أيلول، فيما طلبت السعودية أيضا الحصول على الطائرات وبناء مصنع لإنتاجها.
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