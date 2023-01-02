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https://sputnikarabic.ae/20230102/شلل-في-العاصمة-التونسية-بعد-إضراب-شركة-النقل-العام-1071844163.html
شلل في العاصمة التونسية بعد إضراب شركة النقل العام
شلل في العاصمة التونسية بعد إضراب شركة النقل العام
تقطعت السبل بالآلاف من الطلبة والموظفين في العاصمة التونسية منذ صباح اليوم الاثنين واضطر بعضهم للمضي سيرا على الأقدام إلى وجهاتهم، إثر دخول عمال شركة نقل تونس... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T09:39+0000
2023-01-02T09:39+0000
أخبار تونس اليوم
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وشهدت حركة الحافلات والمترو توقفا تاما في إطار الانصياع لدعوة الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) لأعوان شركة نقل تونس بكل الأسلاك لتنفيذ وقفة احتجاجية مع الساعة التاسعة صباحا في ساحة الحكومة بالقصبة.ويحتج موظفو الشركة على التأخير في الحصول على الأجور لشهر ديسمبر/كانون الأول 2022، وعدم الحصول على منحة نهاية السنة والتي جرت العادة على توزيعها في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.وقال كاتب عام الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل، وجيه الزيدي، إن إضراب أعوان شركة نقل تونس بداية من اليوم الاثنين سيتواصل إلى حين إيفاء الحكومة ووزارة النقل بمطالبهم.وأشار إلى أن قيادات جامعة النقل "ترابط أمام مقر رئاسة الحكومة ووزارة المالية في انتظار استجابة الوزارة أو الحكومة لعقد جلسة اليوم يتم فيها تحصيل إجابة للأعوان المتجمعين اليوم بساحة الحكومة بالقصبة".ما زاد من حالة التكدس في العاصمة، هو تزامن إضراب عمال شركة النقل مع عودة الدراسة بعد عطلة نصف السنة الدراسية.وتواجه العديد من الشركات الحكومية في تونس أزمات مالية، ويمثل إصلاح أوضاعها نقطة رئيسية في برنامج الإصلاح الذي تعهدت به الحكومة مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230101/تونس-اضطرابات-متوقعة-في-حركة-النقل-غدا-الاثنين--1071832298.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

شلل في العاصمة التونسية بعد إضراب شركة النقل العام

09:39 GMT 02.01.2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمواطنون في شوارع العاصمة تونس
مواطنون في شوارع العاصمة تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© Sputnik . Mariam.Gadera
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تقطعت السبل بالآلاف من الطلبة والموظفين في العاصمة التونسية منذ صباح اليوم الاثنين واضطر بعضهم للمضي سيرا على الأقدام إلى وجهاتهم، إثر دخول عمال شركة نقل تونس (حكومية) في إضراب مفتوح عن العمل.
وشهدت حركة الحافلات والمترو توقفا تاما في إطار الانصياع لدعوة الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) لأعوان شركة نقل تونس بكل الأسلاك لتنفيذ وقفة احتجاجية مع الساعة التاسعة صباحا في ساحة الحكومة بالقصبة.
ويحتج موظفو الشركة على التأخير في الحصول على الأجور لشهر ديسمبر/كانون الأول 2022، وعدم الحصول على منحة نهاية السنة والتي جرت العادة على توزيعها في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.
إضراب سائقي سيارات الأجرة في تونس احتجاجا على رفع أسعار المحروقات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
تونس... اضطرابات متوقعة في حركة النقل غدا الاثنين
أمس, 18:33 GMT
وقال كاتب عام الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل، وجيه الزيدي، إن إضراب أعوان شركة نقل تونس بداية من اليوم الاثنين سيتواصل إلى حين إيفاء الحكومة ووزارة النقل بمطالبهم.
وأشار إلى أن قيادات جامعة النقل "ترابط أمام مقر رئاسة الحكومة ووزارة المالية في انتظار استجابة الوزارة أو الحكومة لعقد جلسة اليوم يتم فيها تحصيل إجابة للأعوان المتجمعين اليوم بساحة الحكومة بالقصبة".
ما زاد من حالة التكدس في العاصمة، هو تزامن إضراب عمال شركة النقل مع عودة الدراسة بعد عطلة نصف السنة الدراسية.
وتواجه العديد من الشركات الحكومية في تونس أزمات مالية، ويمثل إصلاح أوضاعها نقطة رئيسية في برنامج الإصلاح الذي تعهدت به الحكومة مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار.
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