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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230102/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1071869516.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار، في ساعة متأخرة من ليل اليوم الاثنين، في عدة مناطق بأوكرانيا وفقا للسلطات الأوكرانية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T22:15+0000
2023-01-02T22:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدت تحذيرات من الغارات في مناطق كيروفوغراد ونيكولاييف وخاركويف ودنيبروبتروفسك.كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأحد، تدمير مرافق المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا المختص بتصنيع طائرات مسيرة هجومية لتنفيذ هجمات إرهابية في الأراضي الروسية، علاوة على تدمير مستودعات ومواقع إطلاق الطائرات الأوكرانية المسيرة.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل نحو 350 مسلحًا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية.كما أعلنت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير 15 طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومناطق زابوروجيه وخيرسون وبيلغورود وميكولايف". مشيرةً إلى إسقاط مروحية من طراز مي-8 بجمهورية دونيتسك واعتراض 7 صواريخ هايمارس بجمهورية لوغانسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

22:15 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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يتبع
دوت صفارات الإنذار، في ساعة متأخرة من ليل اليوم الاثنين، في عدة مناطق بأوكرانيا وفقا للسلطات الأوكرانية.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدت تحذيرات من الغارات في مناطق كيروفوغراد ونيكولاييف وخاركويف ودنيبروبتروفسك.
كما شملت التحذيرات الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي خيرسون وزابوروجيه.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأحد، تدمير مرافق المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا المختص بتصنيع طائرات مسيرة هجومية لتنفيذ هجمات إرهابية في الأراضي الروسية، علاوة على تدمير مستودعات ومواقع إطلاق الطائرات الأوكرانية المسيرة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل نحو 350 مسلحًا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية.
كما أعلنت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير 15 طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومناطق زابوروجيه وخيرسون وبيلغورود وميكولايف". مشيرةً إلى إسقاط مروحية من طراز مي-8 بجمهورية دونيتسك واعتراض 7 صواريخ هايمارس بجمهورية لوغانسك.
22:15 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:32 GMT
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