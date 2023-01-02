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طائرة بدون طيار أوكرانية تلحق أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة في منطقة بريانسك الروسية
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230102/طائرة-بدون-طيار-أوكرانية-تلحق-أضرارًا-بمنشأة-لإمداد-الطاقة-في-منطقة-بريانسك-الروسية-1071838276.html
طائرة بدون طيار أوكرانية تلحق أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة في منطقة بريانسك الروسية
طائرة بدون طيار أوكرانية تلحق أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة في منطقة بريانسك الروسية
نفذت طائرة أوكرانية بدون طيار هجوما على منطقة كليموفسكي في منطقة بريانسك الروسية، الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما ألحق أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة،... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T03:10+0000
2023-01-02T03:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوغوماز صباح اليوم الاثنين على حسابه بتليغرام، "هذا الصباح، هاجمت طائرة أوكرانية بدون طيار منطقة كليموفسكي. لم تقع إصابات. جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع. نتيجة للهجوم تضررت محطة إمداد الطاقة، ولا توجد كهرباء في القرية".
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طائرة بدون طيار أوكرانية تلحق أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة في منطقة بريانسك الروسية

03:10 GMT 02.01.2023
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
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نفذت طائرة أوكرانية بدون طيار هجوما على منطقة كليموفسكي في منطقة بريانسك الروسية، الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما ألحق أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة، حسبما قال الحاكم ألكسندر بوغوماز.
وقال بوغوماز صباح اليوم الاثنين على حسابه بتليغرام، "هذا الصباح، هاجمت طائرة أوكرانية بدون طيار منطقة كليموفسكي. لم تقع إصابات. جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع. نتيجة للهجوم تضررت محطة إمداد الطاقة، ولا توجد كهرباء في القرية".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:23 GMT
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