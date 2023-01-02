https://sputnikarabic.ae/20230102/طائرة-بدون-طيار-أوكرانية-تلحق-أضرارًا-بمنشأة-لإمداد-الطاقة-في-منطقة-بريانسك-الروسية-1071838276.html
طائرة بدون طيار أوكرانية تلحق أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة في منطقة بريانسك الروسية
طائرة بدون طيار أوكرانية تلحق أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة في منطقة بريانسك الروسية
نفذت طائرة أوكرانية بدون طيار هجوما على منطقة كليموفسكي في منطقة بريانسك الروسية، الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما ألحق أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة،... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T03:10+0000
2023-01-02T03:10+0000
2023-01-02T03:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوغوماز صباح اليوم الاثنين على حسابه بتليغرام، "هذا الصباح، هاجمت طائرة أوكرانية بدون طيار منطقة كليموفسكي. لم تقع إصابات. جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع. نتيجة للهجوم تضررت محطة إمداد الطاقة، ولا توجد كهرباء في القرية".
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روسيا
طائرة بدون طيار أوكرانية تلحق أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة في منطقة بريانسك الروسية
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نفذت طائرة أوكرانية بدون طيار هجوما على منطقة كليموفسكي في منطقة بريانسك الروسية، الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما ألحق أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة، حسبما قال الحاكم ألكسندر بوغوماز.
وقال بوغوماز صباح اليوم الاثنين على حسابه بتليغرام، "هذا الصباح، هاجمت طائرة أوكرانية بدون طيار منطقة كليموفسكي. لم تقع إصابات. جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع. نتيجة للهجوم تضررت محطة إمداد الطاقة، ولا توجد كهرباء في القرية".