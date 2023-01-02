https://sputnikarabic.ae/20230102/طهران-تنصح-كييف-بالتوقف-عن-اتهاماتها-الكاذبة-ضد-إيران-1071843625.html

طهران تنصح كييف بالتوقف عن اتهاماتها "الكاذبة" ضد إيران

طهران تنصح كييف بالتوقف عن اتهاماتها "الكاذبة" ضد إيران

أكدت الخارجية الإيرانية، أنه لم يتمكن أي طرف من تقديم أدلة على مشاركة طهران في الأزمة الأوكرانية، لافتة إلى أهمية توقف كييف عن توجيه "الاتهامات الكاذبة" ضد... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T09:25+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إنه "ننصح السلطات الأوكرانية بالتوقف عن توجيه الاتهامات الكاذبة ضد إيران".وفي وقت سابق، انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم كييف بشأن تسليم طائرات من دون طيار لروسيا، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة.ووصف كنعاني مزاعم أوكرانيا بشأن نقل طائرات مسيرة إلى روسيا بأنها لا أساس لها من الصحة، وأكد أن طهران لم تنقل الطائرات المسيرة إلى أي طرف في النزاع.يشار إلى أن المتحدث باسم المخابرات الدفاعية الأوكرانية أندري يوسوف، كان قد صرح في الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن روسيا تلقت شحنة جديدة من طائرات "شاهد -136" كاميكازي (انتحارية) إيرانية الصنع من طهران.واتهمت دول غربية إيران مرارا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم بعد ذلك في الأعمال القتالية في أوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.

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