https://sputnikarabic.ae/20230102/عودة-مطار-دمشق-الدولي-للخدمة-واستئناف-الرحلات-الجوية-بعد-القصف-الإسرائيلي-1071840560.html
عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية بعد القصف الإسرائيلي
عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية بعد القصف الإسرائيلي
أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم، وذلك بعد استهدافه من قبل إسرائيل. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T06:49+0000
2023-01-02T06:49+0000
2023-01-02T06:49+0000
العالم العربي
إعادة الخدمة
مطار دمشق
قصف إسرائيلي
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وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة".هذا ونقل مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الاثنين، عن مصدر عسكري سوري قوله إن عسكريين اثنين قتلا جراء العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي.وأضاف المصدر: "حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين".قتلى وجرحى جراء القصفوكشفت مصادر سورية لـ "سبوتنيك"، عن أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء استهدافه بصواريخ إسرائيلية فجر اليوم، وأسفر عن تضرر بعض مرافقه.وأضافت أن العدوان الإسرائيلي استهدف بشكل خاص المدرج الرئيسي للمطار، كما تضرر عدد من الأجهزة والملحقات اللوجستية في المطار.
https://sputnikarabic.ae/20230102/سوريا-مقتل-عسكريين-اثنين-وإصابة-مثلهما--وخروج-مطار-دمشق-الدولي-عن-الخدمة-جراء-العدوان-الإسرائيلي-1071837540.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, إعادة الخدمة, مطار دمشق, قصف إسرائيلي
العالم العربي, إعادة الخدمة, مطار دمشق, قصف إسرائيلي
عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية بعد القصف الإسرائيلي
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أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم، وذلك بعد استهدافه من قبل إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان
عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة".
ودعت الوزارة النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار، اعتباراً من اليوم الساعة التاسعة صباحاً وتقديم الخدمة للمسافرين كالمعتاد.
هذا ونقل مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الاثنين، عن مصدر عسكري سوري قوله إن عسكريين اثنين قتلا جراء العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي.
وأضاف المصدر: "حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ
من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين".
قتلى وجرحى جراء القصف
وتابع المصدر أن "جنديين آخرين أصيبا بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وكشفت مصادر سورية لـ "سبوتنيك"، عن أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء استهدافه بصواريخ إسرائيلية فجر اليوم، وأسفر عن تضرر بعض مرافقه.
وأضافت أن العدوان الإسرائيلي استهدف بشكل خاص المدرج الرئيسي للمطار، كما تضرر عدد من الأجهزة والملحقات اللوجستية في المطار.