https://sputnikarabic.ae/20230102/غازبروم-تصل-لمستوى-جديد-أساسي-من-إمدادات-الغاز-إلى-الصين-منذ-الأول-من-يناير-1071848749.html
"غازبروم" تصل لمستوى جديد أساسي من إمدادات الغاز إلى الصين منذ الأول من يناير
"غازبروم" تصل لمستوى جديد أساسي من إمدادات الغاز إلى الصين منذ الأول من يناير
صرح رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الاثنين، أن الشركة، في العام الماضي، تجاوزت التزاماتها السنوية بتصدير الغاز إلى الصين، حيث وصلت في الأول من... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T12:30+0000
2023-01-02T12:30+0000
2023-01-02T12:30+0000
اقتصاد
روسيا
شركة غازبروم
الصين
تصدير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_caa76572cd0b072bf05d0d6fd0d8ddf3.jpg
ونقلت قناة شركة "غازبروم" الرسمية، على "تلغرام"، عن ميلر قوله: "في عام 2022، بناءً على طلب الجانب الصيني، تجاوزت عمليات التسليم كميات العقود اليومية، ونتيجة لذلك، تجاوزنا التزاماتنا السنوية".في غضون ذلك، أكد ميلر، اليوم الاثنين، أن الشركة أنتجت، العام الماضي، 412.6 مليار متر مكعب من الغاز، أي ما يقرب من 20%، بأقل من العام السابق.في عام 2021، أنتجت "غازبروم" 514.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة 62.2 مليار متر مكعب عن عام 2020. وهو المؤشر الأفضل منذ 13 عاماً.وأضاف: "صدرت غازبروم، 100.9 مليار متر مكعب من الغاز، لدول من خارج رابطة الدول المستقلة".في الوقت نفسه، وفقاً لنتائج عام 2021، بلغت صادرات "غازبروم"، من الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة 185.1 مليار متر مكعب من الغاز، وهو رابع أعلى رقم في التاريخ. وهكذا، خفضت الشركة على مدار العام الإمدادات بنحو 84.2 مليار متر مكعب، أو بمقدار 45.5%.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9608b22953cad0fc4990056c7aabbf8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, شركة غازبروم, الصين, تصدير
اقتصاد, روسيا, شركة غازبروم, الصين, تصدير
"غازبروم" تصل لمستوى جديد أساسي من إمدادات الغاز إلى الصين منذ الأول من يناير
تابعنا عبر
صرح رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الاثنين، أن الشركة، في العام الماضي، تجاوزت التزاماتها السنوية بتصدير الغاز إلى الصين، حيث وصلت في الأول من كانون الثاني/يناير، إلى مستوى جديد تماماً من الإمدادات.
ونقلت قناة شركة "غازبروم" الرسمية، على "تلغرام"، عن ميلر قوله: "في عام 2022، بناءً على طلب الجانب الصيني، تجاوزت عمليات التسليم كميات العقود اليومية، ونتيجة لذلك، تجاوزنا التزاماتنا السنوية".
وأشار ميلر: "بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على طلب زملائنا الصينيين أيضاً، في 31 كانون الأول/ديسمبر، أي قبل أيام قليلة من الموعد المحدد، بدأنا بتوفير الكميات اليومية المتوخاة من الجهات المعنية للعام المقبل. وبالتالي، اعتباراً من 1 يناير 2023 وصلت شركة غازبروم إلى مستوى جديد وجوهري في إمدادات الغاز إلى الصين".
في غضون ذلك، أكد ميلر، اليوم الاثنين، أن الشركة أنتجت، العام الماضي، 412.6 مليار متر مكعب من الغاز، أي ما يقرب من 20%، بأقل من العام السابق.
ونقلت قناة الشركة الرسمية على "تلغرام"، عن ميلر قوله: "بالنسبة لإنتاج الغاز، في عام 2022 بلغ 412.6 مليار متر مكعب".
في عام 2021، أنتجت "غازبروم" 514.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة 62.2 مليار متر مكعب عن عام 2020. وهو المؤشر الأفضل منذ 13 عاماً.
وأضاف: "صدرت غازبروم، 100.9 مليار متر مكعب من الغاز، لدول من خارج رابطة الدول المستقلة".
في الوقت نفسه، وفقاً لنتائج عام 2021، بلغت صادرات "غازبروم"، من الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة 185.1 مليار متر مكعب من الغاز، وهو رابع أعلى رقم في التاريخ. وهكذا، خفضت الشركة على مدار العام الإمدادات بنحو 84.2 مليار متر مكعب، أو بمقدار 45.5%.