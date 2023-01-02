https://sputnikarabic.ae/20230102/غازبروم-تصل-لمستوى-جديد-أساسي-من-إمدادات-الغاز-إلى-الصين-منذ-الأول-من-يناير-1071848749.html

"غازبروم" تصل لمستوى جديد أساسي من إمدادات الغاز إلى الصين منذ الأول من يناير

"غازبروم" تصل لمستوى جديد أساسي من إمدادات الغاز إلى الصين منذ الأول من يناير

صرح رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الاثنين، أن الشركة، في العام الماضي، تجاوزت التزاماتها السنوية بتصدير الغاز إلى الصين، حيث وصلت في الأول من... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T12:30+0000

2023-01-02T12:30+0000

2023-01-02T12:30+0000

اقتصاد

روسيا

شركة غازبروم

الصين

تصدير

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ونقلت قناة شركة "غازبروم" الرسمية، على "تلغرام"، عن ميلر قوله: "في عام 2022، بناءً على طلب الجانب الصيني، تجاوزت عمليات التسليم كميات العقود اليومية، ونتيجة لذلك، تجاوزنا التزاماتنا السنوية".في غضون ذلك، أكد ميلر، اليوم الاثنين، أن الشركة أنتجت، العام الماضي، 412.6 مليار متر مكعب من الغاز، أي ما يقرب من 20%، بأقل من العام السابق.في عام 2021، أنتجت "غازبروم" 514.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة 62.2 مليار متر مكعب عن عام 2020. وهو المؤشر الأفضل منذ 13 عاماً.وأضاف: "صدرت غازبروم، 100.9 مليار متر مكعب من الغاز، لدول من خارج رابطة الدول المستقلة".في الوقت نفسه، وفقاً لنتائج عام 2021، بلغت صادرات "غازبروم"، من الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة 185.1 مليار متر مكعب من الغاز، وهو رابع أعلى رقم في التاريخ. وهكذا، خفضت الشركة على مدار العام الإمدادات بنحو 84.2 مليار متر مكعب، أو بمقدار 45.5%.

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اقتصاد, روسيا, شركة غازبروم, الصين, تصدير