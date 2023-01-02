https://sputnikarabic.ae/20230102/فوضى-وعمليات-إجلاء-في-كاليفورنيا-الأمريكية-بسبب-فيضانات-قوية-1071850389.html

فوضى وعمليات إجلاء في كاليفورنيا الأمريكية بسبب فيضانات قوية

فوضى وعمليات إجلاء في كاليفورنيا الأمريكية بسبب فيضانات قوية

خضع أكثر من 15 مليون شخص من الساحل الغربي إلى ويسكونسن الأمريكية، لتحذيرات شديدة، مساء الأحد، بسبب الطقس الشتوي الجامح والذي يتسبب في فيضانات تهدد الحياة في... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T13:00+0000

2023-01-02T13:00+0000

2023-01-02T13:00+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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لقى شخصان على الأقل مصرعهما وأنقذ العشرات من الفيضانات فى أجزاء من شمال كاليفورنيا خلال نهاية الأسبوع، بحسب شبكة "سي إن إن".لا يزال الآلاف من سكان كاليفورنيا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي أو الطرق غير السالكة، بعد أن ضربت الرياح العاتية وهطول الأمطار بمعدل قياسي في الولاية.عثر على شخص واحد في مقاطعة ساكرامنتو الجنوبية ميتا يوم السبت داخل سيارة مغمورة بالكامل على طريق، فيما قُتل رجل يبلغ من العمر 72 عاما بعد صدمته شجرة ساقطة في حديقة حكومية في سانتا كروز.وأنقذت طواقم الطوارئ في سكرامنتو العديد من ضحايا الفيضانات بطائرات الهليكوبتر منذ أن بدأت المدينة تغرق يوم السبت. وقال مسؤولو الإنقاذ في المنطقة إن شخصا واحدا على الأقل "في حالة حرجة بعد خروجه من السيارة وجرفه عن الطريق، حيث حوصر في الماء البارد".وقالت وكالة الإطفاء إن طواقم الإنقاذ "استجابت أيضا لحوادث لأشجار المتساقطة على المنازل والمركبات، وتعطل المركبات بسبب دخول السائقين في المياه الراكدة، والفيضانات".أصدر مكتب خدمات الطوارئ في مقاطعة ساكرامنتو تحذيرا بالإخلاء يوم الأحد للسكان الذين يعيشون في مناطق بوينت بليزانت وجلانفيل تراكت وفرانكلين بوند. وقالت الوكالة إن سكان تلك المناطق يجب أن يستعدوا للمغادرة قبل تعطل الطرق.وكتبت الوكالة على "تويتر": "من المتوقع أن يتجه الفيضان من نهر كوسومن ونهر موكلومن باتجاه الجنوب الغربي باتجاه آي-5، ويمكن أن يصل إلى هذه المناطق في منتصف الليل. يجب نقل الماشية في المناطق المتضررة إلى مناطق مرتفعة".في مقاطعة سان جواكين القريبة، أجبرت مياه الفيضانات يوم الأحد على إغلاق جميع الممرات المتجهة شمالا لامتداد طريق الولاية 99، الذي يعد أحد ممرات السفر الكثيفة والأهم تجاريا في الولاية.

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