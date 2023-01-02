https://sputnikarabic.ae/20230102/فولودين-يجب-أن-يكون-2023-عام-انتصار-روسيا-1071841686.html
فولودين: يجب أن يكون 2023 عام انتصار روسيا
فولودين: يجب أن يكون 2023 عام انتصار روسيا
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن الأحداث التاريخية في العام الماضي أطلقت العمليات، والتي يمكن رؤية نتائجها في عام 2023 وبالنسبة لروسيا يجب... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T07:53+0000
2023-01-02T07:53+0000
2023-01-02T07:53+0000
روسيا
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
التنمية
نصر
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وكتب فولودين عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الاثنين: "وقعت أحداث تاريخية في العام الماضي، وتمكنا معا من الصمود أمام التحديات والعقوبات التي واجهتها بلادنا. واتخذ الرئيس قرارات مصيرية لضمان أمن وحماية سيادة روسيا. تم إطلاق العمليات التي سنرى نتائجها في عام 2023".ووفقا لفولودين، فإن عام 2023 سيحدد الكثير في تطور روسيا، وكذلك العالم بأسره لعقود عديدة قادمة. وقال: "العام القادم - على أساس وحدة مواطنينا- يجب أن يصبح عام التنمية، عام النصر المشترك".وختم بأنه لكي يصبح هذا ممكنا في أسرع وقت ممكن، "نحتاج جميعًا إلى العمل بشكل أكثر كفاءة، كل في منطقته من أجل المستقبل السلمي للوطن ورفاهية مواطنينا".
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روسيا, رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, التنمية, نصر
روسيا, رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, التنمية, نصر
فولودين: يجب أن يكون 2023 عام انتصار روسيا
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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن الأحداث التاريخية في العام الماضي أطلقت العمليات، والتي يمكن رؤية نتائجها في عام 2023 وبالنسبة لروسيا يجب أن يصبح عام التنمية والنصر.
وكتب فولودين عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الاثنين: "وقعت أحداث تاريخية في العام الماضي، وتمكنا معا من الصمود أمام التحديات والعقوبات التي واجهتها بلادنا. واتخذ الرئيس قرارات مصيرية لضمان أمن وحماية سيادة روسيا. تم إطلاق العمليات التي سنرى نتائجها في عام 2023".
ووفقا لفولودين، فإن عام 2023 سيحدد الكثير في تطور روسيا، وكذلك العالم بأسره لعقود عديدة قادمة. وقال: "العام القادم - على أساس وحدة مواطنينا- يجب أن يصبح عام التنمية، عام النصر المشترك".
31 ديسمبر 2022, 09:32 GMT
وختم بأنه لكي يصبح هذا ممكنا في أسرع وقت ممكن، "نحتاج جميعًا إلى العمل بشكل أكثر كفاءة، كل في منطقته من أجل المستقبل السلمي للوطن ورفاهية مواطنينا".