https://sputnikarabic.ae/20230102/قائد-الجيش-الإيراني-سنرد-بحزم-على-تهديدات-إسرائيل-المحتملة-1071852103.html

قائد الجيش الإيراني: سنرد بحزم على تهديدات إسرائيل المحتملة

قائد الجيش الإيراني: سنرد بحزم على تهديدات إسرائيل المحتملة

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة لبلاده سترد بحزم إذا واجه أي جزء من أراضيها تهديدا من قبل إسرائيل. 02.01.2023, سبوتنيك عربي

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وذكر موسوي اليوم الاثنين، في ختام مناورات "ذو الفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني: "انتهت المناورات التي أجريت بحضور أربع قوات من الجيش في سواحل مكران جنوب شرقي البلاد، وبحر عمان والمحيط الهندي وشاركت فيها السفن السطحية والجوفية ومقاتلات وطائرات عمودية".وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "إيرنا" الإيرانية،: "قواتنا البرية تمكنت من تنفيذ خططها المحددة سلفا بشكل جيد في ظل ظروف جوية شديدة التنوع وغير مؤاتية".وأشار إلى نجاح كبير لأنظمة الدفاع الجوي في إصابة الأهداف، لافتا أيضا إلى تمكن القوة الجوية من استكمال جميع المهام الموكلة إليها بأفضل النتائج، مضيفا أن المناورات كانت تركز على على القوة البحرية الاستراتيجية الإيرانية.وفي سياق آخر، قال إن المناورات عادة ما تحتوي على رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة والدول الصديقة والمتحالفة، لكن الرسالة الأخرى للمناورات هي "للأعداء" والذين ينبغي أن يعلموا أن القوات المسلحة الإيرانية جادة في مهمتها للدفاع عن "قيم المنطقة ووحدتها الإقليمية وسترد بحزم على أي تهديد".وأضاف القائد العام للجيش: "الكيان الصهيوني يعيش حاليا في أسوء حالاته ولهذا السبب، اضطر رئيس وزراء الكيان إلى التحالف مع السياسيين المتطرفين من أجل تشكيل حكومته".بالأمس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي المنتتهية ولايته بيني غانتس، إنه "يتم بناء القوة التي من شأنها أن تسمح بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية وسحبها منذ سنوات"، مشددا على "ضرورة العمل باستمرار مع الشركاء بقيادة الولايات المتحدة، لنرى كيف يتم توجيه القوة واستخدامها ضد إيران".

https://sputnikarabic.ae/20230101/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجديد-يتعهد-بمنع-إيران-من-حيازة-السلاح-النووي-1071823829.html

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