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https://sputnikarabic.ae/20230102/قادما-إلى-السعودية-رونالدو-يوجه-أول-رسالة-بالفيديو-لجماهير-النصر-فيديو-1071859895.html
قادما إلى السعودية... رونالدو يوجه أول رسالة بالفيديو لجماهير "النصر"
قادما إلى السعودية... رونالدو يوجه أول رسالة بالفيديو لجماهير "النصر"
وجه نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول رسالة إلى جماهير "النصر" السعودي، بعد أيام من الإعلان عن انضمامه له رسميا. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T15:52+0000
2023-01-02T16:09+0000
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نادي النصر السعودي
رياضة
السعودية
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نشر الحساب الرسمي لنادي "النصر" على "تويتر" رسالة مصورة من رونالدو من داخل طائرته، متجها إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تقديمه، غدا الثلاثاء، ولأول مرة وهو مرتديا قميص النادي السعودي.وقال رونالدو في رسالته: "أراكم قريبا يا جماهير نادي "النصر".تأتي رسالة كريستيانو رونالدو، بعدما أعلن نادي "النصر" السعودي عن إقامته حفل استقبال له غدا الثلاثاء، في ساحة النصر بمرسول بارك، الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.وتعاقد نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم ‏فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.وتعاقد النادي السعودي مع رونالدو، ليبدأ عقده من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى صيف 2025.ووصف نادي "النصر" السعودي في بيان له تعاقده مع كريستيانو رونالدو بأنه "أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".وأكد أن "هذا التوقيع لن يلهم نادينا لتحقيق المزيد من النجاح فحسب، وإنما سيلهم فريقنا وأمتنا والأجيال القادمة، وكذلك الفتيان والفتيات لكي يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم، مرحبا بك يا كريستيانو رونالدو في منزلك الجديد".
https://sputnikarabic.ae/20221231/صفقة-رابحة-وذكية-ماذا-يجني-النصر-السعودي-من-ضم-رونالدو؟-1071786754.html
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نادي النصر السعودي, رياضة, السعودية
نادي النصر السعودي, رياضة, السعودية

قادما إلى السعودية... رونالدو يوجه أول رسالة بالفيديو لجماهير "النصر"

15:52 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 16:09 GMT 02.01.2023)
© AFP 2022 / JEWEL SAMADلاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو
لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو
© AFP 2022 / JEWEL SAMAD
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وجه نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول رسالة إلى جماهير "النصر" السعودي، بعد أيام من الإعلان عن انضمامه له رسميا.
نشر الحساب الرسمي لنادي "النصر" على "تويتر" رسالة مصورة من رونالدو من داخل طائرته، متجها إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تقديمه، غدا الثلاثاء، ولأول مرة وهو مرتديا قميص النادي السعودي.
وقال رونالدو في رسالته: "أراكم قريبا يا جماهير نادي "النصر".
تأتي رسالة كريستيانو رونالدو، بعدما أعلن نادي "النصر" السعودي عن إقامته حفل استقبال له غدا الثلاثاء، في ساحة النصر بمرسول بارك، الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.
وتعاقد نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم ‏فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.
وتعاقد النادي السعودي مع رونالدو، ليبدأ عقده من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى صيف 2025.
المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال مؤتمر صحفي في نادي الشحانية الرياضي في السامرية، شمال غرب الدوحة، خلال بطولة كأس العالم، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
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ووصف نادي "النصر" السعودي في بيان له تعاقده مع كريستيانو رونالدو بأنه "أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".
وأكد أن "هذا التوقيع لن يلهم نادينا لتحقيق المزيد من النجاح فحسب، وإنما سيلهم فريقنا وأمتنا والأجيال القادمة، وكذلك الفتيان والفتيات لكي يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم، مرحبا بك يا كريستيانو رونالدو في منزلك الجديد".
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