قادما إلى السعودية... رونالدو يوجه أول رسالة بالفيديو لجماهير "النصر"
15:52 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 16:09 GMT 02.01.2023)
© AFP 2022 / JEWEL SAMADلاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو
لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو
© AFP 2022 / JEWEL SAMAD
وجه نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول رسالة إلى جماهير "النصر" السعودي، بعد أيام من الإعلان عن انضمامه له رسميا.
نشر الحساب الرسمي لنادي "النصر" على "تويتر" رسالة مصورة من رونالدو من داخل طائرته، متجها إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تقديمه، غدا الثلاثاء، ولأول مرة وهو مرتديا قميص النادي السعودي.
وقال رونالدو في رسالته: "أراكم قريبا يا جماهير نادي "النصر".
The star has spoken 🤩#AlNassr fans.. how excited are you? 🔥— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 2, 2023
See you tomorrow 🙏#HalaRonaldo 💛
pic.twitter.com/WQPDZGUd0V
تأتي رسالة كريستيانو رونالدو، بعدما أعلن نادي "النصر" السعودي عن إقامته حفل استقبال له غدا الثلاثاء، في ساحة النصر بمرسول بارك، الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.
الحـدث المنتظـر 🌏— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023
حفل استقبـال اللاعب الأعظـم عالمـيًا 🤩
غـدًا الثلاثـاء
جماهيــر #النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو 🤩
السابعة مسـاءً 🔥
في ساحة النـصـر #مرسول_بارك 🏟️#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/y01zHb7TYP
وتعاقد نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.
وتعاقد النادي السعودي مع رونالدو، ليبدأ عقده من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى صيف 2025.
31 ديسمبر 2022, 09:45 GMT
ووصف نادي "النصر" السعودي في بيان له تعاقده مع كريستيانو رونالدو بأنه "أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".
وأكد أن "هذا التوقيع لن يلهم نادينا لتحقيق المزيد من النجاح فحسب، وإنما سيلهم فريقنا وأمتنا والأجيال القادمة، وكذلك الفتيان والفتيات لكي يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم، مرحبا بك يا كريستيانو رونالدو في منزلك الجديد".