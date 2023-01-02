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قطر تلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا
قطر تلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا
أعلنت الحكومة القطرية إلزام جميع المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T10:25+0000
2023-01-02T10:25+0000
أخبار قطر اليوم
الصين
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وقالت وزارة الصحة إنها ستفرض متطلبات جديدة لجميع المسافرين سواء المواطنين أو المقيمين أو الزوار القادمين من الصين إلى قطر، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وذكرت الوزارة أنه يتعين على جميع المسافرين القادمين لقطر من الصين، بغض النظر عن حالة التطعيم أو المناعة، تقديم نتيجة سلبية لفحص "بي سي ار"، وذلك خلال 48 ساعة من وقت المغادرة إلى قطر.وأشارت إلى أن تحديث السياسة الحالية الخاصة بوباء كورونا بمثابة إجراء مؤقت اتخذ بهدف حماية المسافرين القادمين للإمارة الخليجية، والمجتمع من الفيروس، لاسيما وأن الصين تعاني من تفشي واسع النطاق للفيروس.ولم يعد الحجر الصحي إلزاميا لجميع المسافرين القادمين من الخارج، لكن يجب على المسافرين الذين يصابوا بالفيروس بعد وصولهم إلى قطر، الخضوع لإجراءات العزل الصحي.
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أخبار قطر اليوم, الصين
أخبار قطر اليوم, الصين

قطر تلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا

10:25 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / Karim Jaafarسجادة حمراء في إحدى قاعات مطار حمد الدولي بالدوحة، قطر.
سجادة حمراء في إحدى قاعات مطار حمد الدولي بالدوحة، قطر. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / Karim Jaafar
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أعلنت الحكومة القطرية إلزام جميع المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة إنها ستفرض متطلبات جديدة لجميع المسافرين سواء المواطنين أو المقيمين أو الزوار القادمين من الصين إلى قطر، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
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وذكرت الوزارة أنه يتعين على جميع المسافرين القادمين لقطر من الصين، بغض النظر عن حالة التطعيم أو المناعة، تقديم نتيجة سلبية لفحص "بي سي ار"، وذلك خلال 48 ساعة من وقت المغادرة إلى قطر.
وأشارت إلى أن تحديث السياسة الحالية الخاصة بوباء كورونا بمثابة إجراء مؤقت اتخذ بهدف حماية المسافرين القادمين للإمارة الخليجية، والمجتمع من الفيروس، لاسيما وأن الصين تعاني من تفشي واسع النطاق للفيروس.
ولم يعد الحجر الصحي إلزاميا لجميع المسافرين القادمين من الخارج، لكن يجب على المسافرين الذين يصابوا بالفيروس بعد وصولهم إلى قطر، الخضوع لإجراءات العزل الصحي.
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