https://sputnikarabic.ae/20230102/قطر-تلزم-المسافرين-القادمين-من-الصين-بتقديم-نتيجة-سلبية-لاختبار-كورونا-1071845504.html
قطر تلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا
قطر تلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا
أعلنت الحكومة القطرية إلزام جميع المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T10:25+0000
2023-01-02T10:25+0000
2023-01-02T10:25+0000
أخبار قطر اليوم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101825/32/1018253278_0:36:3515:2013_1920x0_80_0_0_78e23d237269c33191450dc6b5a44b85.jpg
وقالت وزارة الصحة إنها ستفرض متطلبات جديدة لجميع المسافرين سواء المواطنين أو المقيمين أو الزوار القادمين من الصين إلى قطر، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وذكرت الوزارة أنه يتعين على جميع المسافرين القادمين لقطر من الصين، بغض النظر عن حالة التطعيم أو المناعة، تقديم نتيجة سلبية لفحص "بي سي ار"، وذلك خلال 48 ساعة من وقت المغادرة إلى قطر.وأشارت إلى أن تحديث السياسة الحالية الخاصة بوباء كورونا بمثابة إجراء مؤقت اتخذ بهدف حماية المسافرين القادمين للإمارة الخليجية، والمجتمع من الفيروس، لاسيما وأن الصين تعاني من تفشي واسع النطاق للفيروس.ولم يعد الحجر الصحي إلزاميا لجميع المسافرين القادمين من الخارج، لكن يجب على المسافرين الذين يصابوا بالفيروس بعد وصولهم إلى قطر، الخضوع لإجراءات العزل الصحي.
https://sputnikarabic.ae/20221230/أول-قرار-له-وزير-الصحة-الإسرائيلي-يلزم-جميع-الوافدين-من-الصين-بإجراء-اختبار-الكشف-عن-كورونا-1071770157.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101825/32/1018253278_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_05fe516bc3cebceb357074648a005e0b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, الصين
قطر تلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة القطرية إلزام جميع المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة إنها ستفرض متطلبات جديدة لجميع المسافرين سواء المواطنين أو المقيمين أو الزوار القادمين من الصين إلى قطر، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية
الرسمية.
30 ديسمبر 2022, 14:19 GMT
وذكرت الوزارة أنه يتعين على جميع المسافرين القادمين لقطر من الصين، بغض النظر عن حالة التطعيم أو المناعة، تقديم نتيجة سلبية لفحص "بي سي ار"، وذلك خلال 48 ساعة من وقت المغادرة إلى قطر.
وأشارت إلى أن تحديث السياسة الحالية الخاصة بوباء كورونا بمثابة إجراء مؤقت اتخذ بهدف حماية المسافرين القادمين للإمارة الخليجية، والمجتمع من الفيروس، لاسيما وأن الصين تعاني من تفشي
واسع النطاق للفيروس.
ولم يعد الحجر الصحي إلزاميا لجميع المسافرين القادمين من الخارج، لكن يجب على المسافرين الذين يصابوا بالفيروس بعد وصولهم إلى قطر، الخضوع لإجراءات العزل الصحي.