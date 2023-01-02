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https://sputnikarabic.ae/20230102/مادورو-يعلن-استعداد-بلاده-التام-لتطبيع-العلاقات-مع-واشنطن-1071840407.html
مادورو يعلن استعداد بلاده التام لتطبيع العلاقات مع واشنطن
مادورو يعلن استعداد بلاده التام لتطبيع العلاقات مع واشنطن
كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو،عن استعداد بلاده لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد أن قطعت في عام 2019. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T06:36+0000
2023-01-02T06:36+0000
العالم
نيكولاس مادورو
تطبيع العلاقات
واشنطن
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وقال مادورو في مقابلة صحفية إن "فنزويلا مستعدة، ومستعدة تماما للتحرك باتجاه عملية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والسياسية مع إدارة الولايات المتحدة ومع من قد يتولون لاحقا الحكم في البلاد".كما أوضح مادورو أن "الأمور تتقدم على نحو جيد" مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى وجود "حوار دائم" مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل.هذا وأوفد البيت الأبيض، في وقت سابق، مبعوثين إلى كراكاس للتفاوض وتخفيف العقوبات ضد فنزويلا بعد انفراج سجل في المفاوضات بين السلطة والمعارضة. وقد سمحت واشنطن خصوصا لشركة النفط العملاقة "شيفرون" بالعمل في الدولة اللاتينية خلال الأشهر الستة المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20221126/أمريكا-تسمح-لشركة-شيفرون-باستخراج-النفط-واستيراده-من-فنزويلا-1070577043.html
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العالم, نيكولاس مادورو, تطبيع العلاقات, واشنطن
العالم, نيكولاس مادورو, تطبيع العلاقات, واشنطن

مادورو يعلن استعداد بلاده التام لتطبيع العلاقات مع واشنطن

06:36 GMT 02.01.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© Sputnik . Stringer
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كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو،عن استعداد بلاده لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد أن قطعت في عام 2019.
وقال مادورو في مقابلة صحفية إن "فنزويلا مستعدة، ومستعدة تماما للتحرك باتجاه عملية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والسياسية مع إدارة الولايات المتحدة ومع من قد يتولون لاحقا الحكم في البلاد".

وأضاف مادورو: "نحن مستعدون لحوارات على أعلى مستوى، من أجل علاقات يسودها الاحترام، وآمل في أن يصل شعاع من الضوء إلى الولايات المتحدة... من أجل أن تقلب الصفحة وتترك هذه السياسة المتطرفة جانبا وتتوصل إلى اعتماد سياسات أكثر براغماتية حيال فنزويلا".

نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي
كما أوضح مادورو أن "الأمور تتقدم على نحو جيد" مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى وجود "حوار دائم" مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل.
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أمريكا تسمح لشركة "شيفرون" باستخراج النفط واستيراده من فنزويلا
26 نوفمبر 2022, 18:29 GMT
هذا وأوفد البيت الأبيض، في وقت سابق، مبعوثين إلى كراكاس للتفاوض وتخفيف العقوبات ضد فنزويلا بعد انفراج سجل في المفاوضات بين السلطة والمعارضة. وقد سمحت واشنطن خصوصا لشركة النفط العملاقة "شيفرون" بالعمل في الدولة اللاتينية خلال الأشهر الستة المقبلة.
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