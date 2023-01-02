https://sputnikarabic.ae/20230102/ما-هي-أبرز-إنجازات-كرة-القدم-السعودية-في-2022-1071867716.html
ما هي أبرز إنجازات كرة القدم السعودية في 2022؟
ما هي أبرز إنجازات كرة القدم السعودية في 2022؟
نشرت وكالة الأنباء السعودية تقريرا عن إنجازات المملكة في مجال كرة القدم خلال عام 2022، التي كان أبرزها المشاركة في كأس العالم قطر 2022. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T20:53+0000
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ووصفت الوكالة العام الماضي بأنه الأكثر نجاحا في مجال كرة القدم السعودية خلال العقدين الماضيين، ونشرت تقريرا يتناول أبرز الإنجازات في هذا المجال، وتشمل:ولفت الوكالة إلى أن 2022 شهد اعتماد زيادة عدد فرق الدوري السعودي (دوري روشن) من 16 فريقا في الموسم الحالي (2022 / 2023) إلى 18 فريقا في الموسم المقبل (2023 / 2024).يذكر أن الأيام الأخيرة من 2022، شهدت تعاقد نادي "النصر" السعودي مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسميا، حيث يبدأ مسيرته في "دوري روشن للمحترفين" في 2023.
https://sputnikarabic.ae/20221231/بعد-انضمام-رونالدو-للنصر-معلومات-عن-الدوري-السعودي-للمحترفين-1071800719.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
ما هي أبرز إنجازات كرة القدم السعودية في 2022؟
20:53 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 20:54 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
نشرت وكالة الأنباء السعودية تقريرا عن إنجازات المملكة في مجال كرة القدم خلال عام 2022، التي كان أبرزها المشاركة في كأس العالم قطر 2022.
ووصفت الوكالة العام الماضي بأنه الأكثر نجاحا في مجال كرة القدم السعودية خلال العقدين الماضيين، ونشرت تقريرا
يتناول أبرز الإنجازات في هذا المجال، وتشمل:
تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي والـ 6 في تاريخه، وتمكن من تسجيل فوز تاريخي على الأرجنتين، التي فازت بالبطولة بعد ذلك.
حصد المنتخب السعودي المركز الـ 49 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال 2022.
فاز المنتخب الأولمبي السعودي بكأس آسيا تحت 23 عام لأول مرة في تاريخه كما فاز ببطولة غرب آسيا.
تم تتويج المنتخب السعودي تحت 20 عاما بكأس العرب للشباب للمرة الثانية على التوالي.
تصدرت السعودية تصنيف الاتحاد الآسيوي لبطولات الأندية
للدول الأعضاء.
استضافة المملكة العديد من المسابقات الرياضية خلال 2022
ولفت الوكالة إلى أن 2022 شهد اعتماد زيادة عدد فرق الدوري السعودي
(دوري روشن) من 16 فريقا في الموسم الحالي (2022 / 2023) إلى 18 فريقا في الموسم المقبل (2023 / 2024).
31 ديسمبر 2022, 18:56 GMT
يذكر أن الأيام الأخيرة من 2022، شهدت تعاقد نادي "النصر" السعودي مع نجم كرة القدم البرتغالي
كريستيانو رونالدو، رسميا، حيث يبدأ مسيرته في "دوري روشن للمحترفين" في 2023.