https://sputnikarabic.ae/20230102/ما-هي-أنواع-المطارات-وما-الدول-التي-تمتلك-أكبر-عدد-منها-1071865707.html
ما هي أنواع المطارات وما الدول التي تمتلك أكبر عدد منها؟
ما هي أنواع المطارات وما الدول التي تمتلك أكبر عدد منها؟
يطلق مصطلح "مطار" على أي منطقة مجهزة بمنشآت ومدارج يمكن استخدامها لهبوط وإقلاع الطائرات بجميع أنواعها سواء كانت مدنية أو عسكرية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T19:57+0000
2023-01-02T19:57+0000
2023-01-02T19:57+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
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تنقسم المطارات في وقت السلم، إلى مطارات مدنية وعسكرية، إضافة إلى المطارات ذات الاستخدام المشترك، حسبما يقول موقع إدارة الطيران الفيدرالية التابع لوزارة النقل الأمريكية.ولفت الموقع إلى أن المطارات ذات الاستخدام المشترك تكون تابعة للقوات الجوية للدولة، لكن يتم السماح باستخدامها من قبل الطائرات المدنية وفقا لقواعد محددة.ورغم التقسيم السابق، إلا أن عدد المطارات الموجودة في الخدمة بأي دولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو مشتركة، يتم احتسابها ضمن مؤشرات قوة الجيوش، وتساهم جميعها في دعم القوة العسكرية للدولة في وقت الحرب.فبينما تمثل المطارات العسكرية مركزا لهبوط وإقلاع الطائرات الحربية التي تنطلق منها لتنفيذ مهام هجومية أو دفاعية مباشرة ضد العدو، فإن المطارات المدنية يمكن أن تقوم بذات المهمة أيضا إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالدعم اللوجيستي للقوات المسلحة للدولة.وتساهم المطارات في نقل القوات عبر الجو في زمن قصير كما توفر خطوط إمداد سريعة ومستمرة لمواقع القتال التي يصعب الوصول إليها عبر خطوط الإمداد البرية أو البحرية في الوقت المناسب.وبسبب الأهمية الكبرى للمطارات، فإنها تكون أول الأهداف التي يتم تدميرها في وقت الحرب، حتى تعيق قدرة العدو على استخدام قواته الجوية وتقطع خطوط الإمداد الخاصة بنقل القوات والعتاد إلى جبهات القتال، حسبما يقول موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أورد قائمة بالدول التي تمتلك أكبر عدد من المطارات الموجودة في الخدمة:وتظهر إحصائيات الموقع أن الدول الموجودة في مواقع جغرافية بعيدة عن بقية العالم مثل دول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لديها عدد كبير من المطارات لأنها تعتمد على النقل الجوي بصورة كبيرة في الوصول إلى أي مكان آخر في العالم لأنها لا تمتلك خطوط إمداد برية، كما أنها خطوط النقل البحري تكون طويلة جدا.كما تظهر الإحصائيات أن الدول التي تمتلك مساحات كبيرة ولديها خطوط إمداد برية وبحرية قصيرة مع غالبية دول العالم تمتلك عدد أقل من المطارات.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين
ما هي أنواع المطارات وما الدول التي تمتلك أكبر عدد منها؟
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يطلق مصطلح "مطار" على أي منطقة مجهزة بمنشآت ومدارج يمكن استخدامها لهبوط وإقلاع الطائرات بجميع أنواعها سواء كانت مدنية أو عسكرية.
تنقسم المطارات في وقت السلم، إلى مطارات مدنية وعسكرية، إضافة إلى المطارات ذات الاستخدام المشترك، حسبما يقول
موقع إدارة الطيران الفيدرالية التابع لوزارة النقل الأمريكية.
28 ديسمبر 2022, 12:55 GMT
ولفت الموقع إلى أن المطارات ذات الاستخدام المشترك تكون تابعة للقوات الجوية للدولة، لكن يتم السماح باستخدامها من قبل الطائرات المدنية وفقا لقواعد محددة.
ورغم التقسيم السابق، إلا أن عدد المطارات الموجودة في الخدمة بأي دولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو مشتركة، يتم احتسابها ضمن مؤشرات قوة الجيوش، وتساهم جميعها في دعم القوة العسكرية للدولة في وقت الحرب.
فبينما تمثل المطارات العسكرية مركزا لهبوط وإقلاع الطائرات الحربية التي تنطلق منها لتنفيذ مهام هجومية أو دفاعية مباشرة ضد العدو، فإن المطارات المدنية يمكن أن تقوم بذات المهمة أيضا إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالدعم اللوجيستي للقوات المسلحة للدولة.
وتساهم المطارات في نقل القوات عبر الجو
في زمن قصير كما توفر خطوط إمداد سريعة ومستمرة لمواقع القتال التي يصعب الوصول إليها عبر خطوط الإمداد البرية أو البحرية في الوقت المناسب.
22 أكتوبر 2022, 22:03 GMT
وبسبب الأهمية الكبرى للمطارات، فإنها تكون أول الأهداف التي يتم تدميرها في وقت الحرب
، حتى تعيق قدرة العدو على استخدام قواته الجوية وتقطع خطوط الإمداد الخاصة بنقل القوات والعتاد إلى جبهات القتال، حسبما يقول موقع
"غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أورد قائمة بالدول التي تمتلك أكبر عدد من المطارات الموجودة في الخدمة:
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 13 ألفا و513 مطارا.
البرازيل: تمتلك 4 آلاف و93 مطارا.
المكسيك: تمتلك 1714 مطارا.
الأرجنتين: تمتلك 916 مطارا.
بوليفيا: تمتلك 855 مطارا.
كولومبيا: تمتلك 836 مطارا.
باراغواي: تمتلك 799 مطارا.
إندونيسيا: تمتلك 673 مطارا.
ألمانيا: تمتلك 539 مطارا.
بريطانيا
: تمتلك 460 مطارا.
28 نوفمبر 2022, 07:24 GMT
وتظهر إحصائيات الموقع أن الدول الموجودة في مواقع جغرافية بعيدة عن بقية العالم مثل دول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لديها عدد كبير من المطارات لأنها تعتمد على النقل الجوي بصورة كبيرة في الوصول إلى أي مكان آخر في العالم لأنها لا تمتلك خطوط إمداد برية، كما أنها خطوط النقل
البحري تكون طويلة جدا.
كما تظهر الإحصائيات أن الدول التي تمتلك مساحات كبيرة ولديها خطوط إمداد
برية وبحرية قصيرة مع غالبية دول العالم تمتلك عدد أقل من المطارات.